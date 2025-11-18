

どれもボリューム満点のデジ写ばかり！





11月といえば大安売りのブラックフライデー！ というわけで、現在【週プレ グラジャパ！】では、11月17日（月）から11月28日（日）までの期間限定で、毎年恒例の「ブラックフライデーセール」を実施します。

あの女優の名作写真集から、人気声優の大ヒット作、グラビアレジェンドの大ボリューム特装合本版や最新のヒット写真集まで、週刊プレイボーイとヤングジャンプからリリースされているデジタル写真集の中から、厳選された2,200円以上の高額写真集55作品が30%OFF価格でゲットできちゃうおトクなイベントです！

それでは、対象商品の中から厳選した3作品のレコメンドをご覧ください！

＊＊＊

【全323P！】鈴木ふみ奈デジタル写真集『WPB 鈴木ふみ奈デジタル写真集〜特装合本版〜』／撮影：矢西誠二、樂滿直城、唐木貴央、前康輔



鈴木ふみ奈デジタル写真集『WPB 鈴木ふみ奈デジタル写真集〜特装合本版〜』／撮影：矢西誠二、樂滿直城、唐木貴央、前康輔





セール特価4081円（税込）（11月28日まで）

「週プレ グラジャパ！」からリリースされた鈴木ふみ奈さんのデジタル写真集5作品を1冊にまとめた特装合本版。全323ページにおよぶ大ボリュームのデジタル写真集です！

収録タイトルは『海辺、揺れる、こぼれる。』『鈴木ふみ奈とサックス』『鈴木ふみ奈をあなどるな』『搾りたくなるなる』『頰をなでる』。2015年から2022年まで、実に7年分の遍歴を楽しむことが出来ます。1冊ずつ買うより値段もおトク。さらに今回のブラックフライデーでもーっとおトクに！ この機会、絶対に逃せないっ！ これぞレジェンドの軌跡！！



鈴木ふみ奈デジタル写真集『WPB 鈴木ふみ奈デジタル写真集〜特装合本版〜』／撮影：矢西誠二、樂滿直城、唐木貴央、前康輔





【全315P！】白間美瑠デジタル写真集『Aventure Master Edition』／撮影：東京祐



白間美瑠デジタル写真集『Aventure Master Edition』／撮影：東京祐





セール特価3220円（税込）（11月28日まで）

NMB48を卒業後、ソローアーティストとして活動を開始した白間美瑠さんが2023年6月に発売したサード写真集『Aventure』。撮影は、全編沖縄ロケ。久米島、石垣島、小浜島と色んな島をまわりながら、ナチュラルな無邪気さはそのままに、25歳の今だから見せられる大人なセクシーにも挑戦。

そんな記念すべき写真集に、2023年6月期配信の週プレ プラス！内「＋Special」での『L'AVENTURE』で公開した全カットも追加収録した、見応えたっぷりのマスターエディション版。2023年の白間美瑠さんの全てが詰まった一冊と言っても過言ではありません！ セクシーに妥協しない彼女の勇姿を見よ！



白間美瑠デジタル写真集『Aventure Master Edition』／撮影：東京祐





【全141P！】田中美久デジタル写真集『もっと、気ままに。』／撮影：東京祐



田中美久デジタル写真集『もっと、気ままに。』／撮影：東京祐





セール特価2310円（税込）（11月28日まで）

"令和のグラビアヴィーナス"こと田中美久さんが2024年9月に発売したセカンド写真集『気ままに。』の、オールアザーカットで構成したデジタル限定版。「未知なる世界への挑戦」をテーマにしたセカンド写真集のロケ地は、南半球・オーストラリアのバイロンベイ＆ゴールドコースト。初めて降り立つ広大な大地と海を舞台に、彼女らしいはじける笑顔と澄ました表情の振り幅、そしてなんといっても磨きに磨き抜かれた令和最高峰の美ボディが際立ちまくります！

初めて触れ合う動物たちを前にはしゃぐ様子や、初めて挑戦するサップに本気で挑む姿、アコースティックギターを持って現地の子供たちとコミュニケーションを取る姿など、この場所でしか見ることができなかったシーンが満載です。本編と同じ128ページの大ボリュームで構成されたアナザー版。ファンならずとも必見の一冊！



田中美久デジタル写真集『もっと、気ままに。』／撮影：東京祐





【全172P！】豊島心桜デジタル写真集『続・心桜ばかり』／撮影：笠井爾示



豊島心桜デジタル写真集『続・心桜ばかり』／撮影：笠井爾示





セール特価770円（税込）（11月28日まで）

整った容姿にグラビアアイドル顔負けの豊満ボディでグラビア界をザワつかせる、"ラスボス"こと豊島心桜。そんな彼女の待望のファースト写真集『心桜ばかり』のアナザーエディションがコチラ！ 本編には収録しきれなかった衣装やシーンをたっぷり収録しています。

本編とあわせて楽しむも良し。アナザー版だけで楽しむのも、もちろん良し！ ロケ地・ベトナムで一緒に旅をしている気分がさらに味わえること間違いなし！



豊島心桜デジタル写真集『続・心桜ばかり』／撮影：笠井爾示





＊＊＊

