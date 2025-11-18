13時の日経平均は1373円安の4万8950円、ＳＢＧが284.79円押し下げ 13時の日経平均は1373円安の4万8950円、ＳＢＧが284.79円押し下げ

18日13時現在の日経平均株価は前日比1373.28円（-2.73％）安の4万8950.63円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は177、値下がりは1398、変わらずは33と、値下がり銘柄の割合が80％を超えている。



日経平均マイナス寄与度は284.79円の押し下げでＳＢＧ <9984>がトップ。以下、東エレク <8035>が169.47円、アドテスト <6857>が159.11円、フジクラ <5803>が55.49円、ＴＤＫ <6762>が39.86円と続いている。



プラス寄与度トップは塩野義 <4507>で、日経平均を2.81円押し上げている。次いで電通グループ <4324>が2.34円、住友ファーマ <4506>が1.97円、花王 <4452>が1.97円、ネクソン <3659>が1.94円と続く。



業種別では33業種すべてが値下がり。下落率1位は非鉄金属で、以下、電気機器、機械、情報・通信、石油・石炭、証券・商品と並ぶ。



※13時0分12秒時点



株探ニュース

