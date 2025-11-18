松本洋平文科大臣はきょう記者会見で、中国に在留している日本人の児童・生徒、留学生らに安全確保の徹底を求める通知をきょう中に出すよう指示したと明かしました。

日中関係の緊張感が高まる中、松本大臣はきょう、「在留の日本人児童生徒や日本人留学生の安全確保の徹底について、外務省と連携のもと、本日中に、注意喚起などの通知を発出するよう指示をした」と述べました。

文科省によりますと、通知は、中国にある日本人学校や週末などに通う補習校、日本国内の全大学に出す方向で調整しているということです。中国には日本人学校が13校、補習校が9校あり、小学生から高校生までの児童・生徒数は今年4月時点で3391人。大学生は、日本の大学に在籍しながら留学している学生が2023年度で3133人、中国の大学に在籍している学生は2022年で7078人いるということです。

松本大臣はまた、「過去においては中国で日本人の児童が殺傷されるという痛ましい事件もありました」と指摘したうえで、「こうした事態を我々として何としてでも避けなければいけないという観点から、まずは中国にいる児童生徒、ご家族、教職員、こうした皆さんの安全を確保するため、今回こうした措置を講じた」と話し、中国にいる日本人の安全に万全を期す姿勢を示しました。