お笑いコンビ「コロコロチキチキペッパーズ」のナダル（40）が17日深夜放送の日本テレビ「大悟の芸人領収書」（月曜後11・59）にゲスト出演。子育ての苦労を明かした。

この日は「芸人の子育てを考えようSP」と題し、子供を持つ芸人が登場した。ナダルは番組に8393円の領収書を提出し「これは僕の子供がつらい思いをしないための、僕が変装するための帽子」の代金だと打ち明けた。

現在6歳の娘がいるナダルは「こんなん言うのあれですけど、僕の娘として生まれた瞬間にちょっとつらいんですよね」とぶっちゃけ。「今のところは深い部分は一切見せてないんですよ」と言い、「家で全く関西弁しゃべらないです。全部標準語。とにかくまともに見えるように」と告白した。

ナダルのことは娘は「ダディ」と呼んでいるとも語ると、大悟は「お前そんなもん街中を笑かそうとしてるやろ」と猛ツッコミ。ナダルは「笑かそうとしてないんですよ」と語り、「僕の情報はシャットアウトというか、完全にテレビ見せない」との対策を明かした。

「それは家族を支えるためにやってきたことではありますけど、やっぱりYouTubeとかで切り抜きとかも貼られたりするんですけど、エグいデジタルタトゥーなんですよ。“なんやこれ？俺かこれ？俺やん、これ！”」と話して笑わせた。

さらに「より良い、いい環境で育てたいっていうのもあって受験も」と娘の幼稚園受験の際の家族写真も披露。先生がナダルと気付いた瞬間については「うっすら笑ってます。“失礼します。貴園での活動について…”みたいな」と当時の様子を再現してみせた。

小学校も「私立に入れたりしているんですけど、それってやっぱり金掛かるんですよ」とナダル。稼がなければならず「中途半端なことをしたら仕事ってなくなるじゃないですか」と劇場では攻めた姿勢で臨むものの、「もっとヤバいやつおるやろ！」「TKOの木下さんや！」などと周囲を下げて笑いを取ると、「前で見てた5歳ぐらいの小さい男の子、“これがお笑い？”って。グーッってきて。“これがお笑い？”っていうのがめっちゃ刺さってもうて」といったこともあったとした。

また「でかい十字架を背負っているっていうか、業を背負っているなと思っているところもあって」と語り、先日タクシーに乗った際には「たまたま一般の人が“あ、ナダルや！降りろ！降りろ！降りろ！”って。“降りるか―！なんで降りなあかんねん！”と思って」と振り返った。NGKではあいさつを終えた瞬間に「ナダル殺す！」と叫ばれたこともあるという。

「娘がそれ見たらどう思いますか？っていうこと」と強調し、「これは絶対に僕と歩いている時に、この状況だけは絶対にさせたくないんです。何があっても。そんなこと味わう必要もないしね」と力説。

「僕の娘って生まれてきただけの、普通に考えたらそんなことありえないんだから。道端歩いてて“殺す！”とか。そんなお父さん見たことないでしょ。それを守るためのただのバケットハット、この領収書のお金下ろしてもらえば。それだけ、そんな難しいこと言うてますかね！」と絶叫すると、大悟は「これは承認やな」とナダルの提出した領収書を承認し、番組で代金を支払うことを約束した。