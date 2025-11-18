【ユニクロのバッグ】がかなり優秀！「見た目以上の収納力」「ポケットが7個ある」って！

デイリーコーデの相棒にするバッグは、デザインのほかに実用性も優れたアイテムを選びたいところ。今回、編集部がリサーチする中で見つけたのは、【ユニクロ】から登場した「ショルダーバッグ」。見た目以上の収納力や複数のポケット付きなど、お値段以上の活躍が期待できそう。大人が使いやすいシンプルなデザインなので、ぜひ売り切れ前にゲットして。

コンパクトなのに収納力があるミニショルダー

【ユニクロ】「ラウンドミニショルダーバッグ」\1,500（税込）

コロンとした可愛らしいフォルムで、コーデのアクセントになるショルダーバッグ。公式サイトには「約4Lという見た目以上の収納力」とあり、小さめながら実用性もバッチリです。撥水加工が施されているため、軽い雨の日でも気負わず使えそう。ダークグレーやブラックなどのベーシックカラーに加え、差し色になるレッドやブルーなど全6色をラインナップ。

荷物を整理しやすい◎ 7つのポケット付きバッグ

【ユニクロ】「マルチポケットショルダーバッグ」\2,990（税込）

バッグの中で荷物が散らかりがちな人は、マルチポケットのバッグを試してみて。公式サイトによると「小分け収納ができるポケットが7個ある」とのことで、小物を整理して収納できます。メイン収納にはタブレットが入るスリーブが付いているから、通勤用にもぴったり。オリーブ、ブラックというシックな色展開も大人には嬉しいポイント。上品な雰囲気が漂うマットな質感で、カジュアルはもちろんきれいめコーデにも馴染みやすそう。

※すべての商品情報・画像はユニクロ出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Emika.M