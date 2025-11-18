歌手和田アキ子（75）が21日夜放送のABCテレビ「探偵！ナイトスクープ」（金曜午後11時17分＝関西ローカル、TVer配信あり）の「特命局長」に就任する。18日、同局が発表した。

和田がナイトスクープのスタジオにやって来たのは今回が初めて。大阪の実家に戻った際に見るそうで「みんな真面目に取り組んで、どんな田舎でも行きはるし」と絶賛。今回初めてスタジオに来てみて「すっごい楽しみです」と期待に胸を膨らませた。

本編の1本目のVTR「弱小バスケ部の息子たちの試合相手になりたい」は、1度も勝つことなくバスケ部生活を終えてしまった息子たちに「勝つ喜び」を味わってもらいたいと、チームの母親たちが息子たちに真剣勝負を挑むという内容。

麒麟田村裕探偵から「人生、負けたことがないと思いますが」と振られた和田は「私、テレビでは本当にイイ人でありたいんです」と前置きしつつ、「でも、お母さんがそうおっしゃってるの？ こういうの最近ダメなのよ。息子のことを思うっていうかね。すぐ泣いちゃうのよ」と早くも涙腺崩壊寸前に。

2本目の「ほっかほっか亭のロゴをデザインした人は誰？」のあと、3本目の「両手を使ってイタリア料理を食べたい」は、左手に障がいを持つ依頼者が、何とかして両手でイタリア料理を食べることができるようにさせてほしい。さらに、「自分の手をあげたい」とまで言ってくれた父に、両手を使って食事をするところを見せて驚かせたい、というもの。

VTRを見終わった和田はいつまでも涙が止まらず。その様子を見たスリムクラブ真栄田賢探偵から「鬼の目にも涙」とツッコまれると、いつもの和田に戻って「お前、あとで楽屋来い！」と一喝する。