ラグザス 侍ジャパンシリーズ2025 日本vs韓国に出場

プロ野球・ロッテは18日、西川史礁外野手が一般女性と結婚したことを発表した。16日まで東京ドームで行われた強化試合「ラグザス 侍ジャパンシリーズ2025 日本vs韓国」にも日本代表「侍ジャパン」の一員として出場した22歳。突然の発表に、ネット上のファンも「まじか!! おめでとう!!!!」「ビックリしたー！」と驚きの声をあげている。

西川は球団を通じてコメントを発表。「この度、学生の頃からお付き合いさせていただいていた方と結婚いたしました。妻と出会ってから僕の野球人生は大きく変わり、陰で支えてくれる力の強さを実感し続ける毎日でした。そして大学生最後の日にプロポーズし、6月2日に入籍しました」と馴れ初めを明かした。

「これからも家族を大切に、仲間を大切に、僕に関わってくださる全ての人を大切に感謝の気持ちを持って野球をしたいと思います。そして、千葉ロッテマリーンズに少しでも貢献できるよう精進いたしますので応援のほどよろしくお願いいたします」と意気込んだ22歳。突然の報告に、X上のファンからは驚きと祝福の声が相次いだ。

「ビックリしたー！おめでとうございます！！」

「西川史礁くん結婚してたんだね！お幸せに」

「西川史礁くん結婚したの!? 早い！ おめでとうございます」

「西川結婚！？ おめでとう」

「お昼食べてたら偉大なる西川史礁さんが結婚発表しててびっくりした」

「に、に、西川くん結婚だと！」

「なんとビックリ!!」

西川は龍谷大平安高から青学大を経て、2024年ドラフト1位でロッテに入団。ルーキーイヤーの今年は108試合に出場し、打率.281、3本塁打、37打点をマークした。侍ジャパンの一員として、15、16日に行われた韓国との強化試合にも出場。2試合で8打数3安打2打点と存在感を発揮してからわずか2日後の発表となった。



