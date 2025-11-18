TWICEミナ、前髪ぱっつんストレートヘア披露「反則級の可愛さ」「お人形さんみたい」とファン悶絶
【モデルプレス＝2025/11/18】韓国の9人組ガールズグループ・TWICE（トゥワイス）のMINA（ミナ）が11月17日、自身のInstagramを更新。前髪ぱっつんのストレートロングヘアを披露し、反響が寄せられている。
【写真】TWICEメンバー「反則級の可愛さ」前髪ぱっつんで印象ガラリ
ミナはハートの絵文字とともに前髪ぱっつんの黒髪ロングヘアの写真を複数枚公開。首をかしげカメラを見つめる姿やベッドの上で腰掛ける姿を投稿し、ストレートの黒髪が際立つ姿を披露している。
この投稿に「反則級の可愛さ」「見つめられてドキドキしてる」「お人形さんみたい」「黒髪ロング似合ってる」などとコメントが集まっている。（modelpress編集部）
