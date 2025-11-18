YouTuber・momohaha「ラテ肌も可愛いでしょ？」ノースリワンピで素肌輝く「肌ツヤツヤで憧れ」「素敵な言葉」と反響
【モデルプレス＝2025/11/18】4人組グループYouTuber「午前0時のプリンセス」のmomohahaが11月16日、自身のInstagramを更新。ノースリーブワンピース姿を公開し、反響が寄せられている。
【写真】26歳人気YouTuber「ラテ肌」輝く純白ノースリ姿
momohahaは「美白美白っていうけど、ラテ肌も可愛いでしょ？」とつづり、モルディブでの写真を複数枚投稿。白いノースリーブワンピースに小麦色の素肌が美しく際立つ姿を披露している。
この投稿に「ラテ肌似合う」「いつも可愛い」「ラテ肌って素敵な言葉」「肌ツヤツヤで憧れる」などとコメントが集まっている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】26歳人気YouTuber「ラテ肌」輝く純白ノースリ姿
◆momohaha「ラテ肌」際立つノースリワンピ姿公開
momohahaは「美白美白っていうけど、ラテ肌も可愛いでしょ？」とつづり、モルディブでの写真を複数枚投稿。白いノースリーブワンピースに小麦色の素肌が美しく際立つ姿を披露している。
◆momohahaの投稿に反響
この投稿に「ラテ肌似合う」「いつも可愛い」「ラテ肌って素敵な言葉」「肌ツヤツヤで憧れる」などとコメントが集まっている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】