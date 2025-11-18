サムスンは先日、同社初となる三つ折りスマートフォンを発表していましたが、製品名や詳細な仕様については依然として明らかにしていません。

↑厚みが気になる「Galaxy Z TriFold」（画像提供／SBS Korea／Omokgyo Electronics Mall／YouTube）。

そんななか、信頼性の高いリーカーが、本製品の正式名称やディスプレイ仕様、搭載カメラなど、より具体的な情報を共有しました。

著名リーカーのEvan Blass氏がXで紹介した情報によると、本製品の詳細は次の通りです。

製品名: Galaxy Z TriFold 内側の折りたたみ画面: 10インチ／ピーク輝度1600ニット 外側のカバー画面: 6.5インチ／ピーク輝度2600ニット メインカメラ: 200MPの高解像度 三つのパネルの厚み: 3.9mm、4.0mm、4.2mm（合計12.1mm） バッテリー容量: 5437mAh チップ: Qualcomm Snapdragon搭載

特に気になるのは厚みで、折りたたんだ際のパネル間のすき間やヒンジ部分を含めると、およそ14mm程度になる可能性があります。参考までに、二つ折りモデルのGalaxy Z Fold7は約8.9mmであり、新モデルは約5mmほど厚くなる計算です。

また、バッテリー容量は市場向けには 5600mAh と表記される可能性も指摘されています。なお、Blass氏は搭載チップのモデル名を明言していませんが、最新のハイエンドチップであるSnapdragon 8 Elite Gen 5が採用されると推測されています。

Galaxy Z TriFoldは 2025年12月5日に発表され、価格は約3000ドル（約46万5000円※） になるとの報道もあります。初代モデルは一般ユーザーには届きにくい価格帯ですが、将来的には後継モデルの値下がりに期待したいところです。

※1ドル＝約155円で換算（2025年11月18日現在）

