米歌手のジョシュ・グローバンが来年２月２１、２２日の２日間、東京・渋谷のＢｕｎｋａｍｕｒａ オーチャードホールで単独来日公演を開催することが１８日、発表された。

２０１１年に初来日し、今年で１５年。学生時代に日本語を習うほどの親日家でもある。

グローバンは２００１年「ジョシュ・グローバン」でアルバムデビューし、全米チャート最高位８位を記録した。「ノエル〜クリスマス・コレクション」（０７年）が全米アルバムチャートで５週連続第１位を記録し、同年にアメリカで最も売れたアルバムとして認定されるなど、世界で３５００万枚以上の売り上げを誇る。デビュー半年前に、人気ドラマ「アリー・マイ・ラブ」の第４シリーズ最終話に、歌のうまい高校生・マルコム役で出演すると、放送直後の１日で約８０００の問合せが届いたという逸話の持ち主でもある。

今年に入って、５月にキャリアを網羅したアルバム「Ｇｅｍｓ」をリリース。ラスベガスのシーザーズ・パレス内のコロシアムで行った５日間の限定公演を完売させた。来日公演にはスペシャルゲストも予定されており、後日発表される。