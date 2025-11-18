テレビ朝日系「羽鳥慎一モーニングショー」（月〜金曜・午前８時）は１８日、高市早苗首相の“台湾有事”に関する答弁を巡って緊迫感が高まる日中関係について報じた。

７日の衆院予算委員会で高市首相が「戦艦を使って武力の行使を伴うものであれば、これは、どう考えても存立危機事態になりうるケースであると私は考えます」と述べたことに対し、中国外務省が１４日夜、中国国民に日本への渡航を避けるよう呼びかけるなど反発が起こっている。番組ではこの日、日本外務省の金井正彰アジア大洋州局長が中国側と協議を行うことも伝えた。

この問題に対し、コメンテーターを務める元テレビ朝日社員の玉川徹氏は「まったく不要な対立ですよね。誰も得しない。こういうふうな状況になってるというのが、残念です。なんとか落としどころを見つけて、早くクールダウンさせた方がいいと思いますね」と語った。

さらに「これ、対立がエスカレートすると、それで利益を得る人が日本にも中国にもいるっていうことなんですよね」と指摘。「そういうふうな人たちがエスカレートさせるってことはあると思います。中国でいろんなメディアが今過激なことを言い出しているっていうのも、中国の場合はそう言わざるを得ないメディアという部分はある」とし、「日本の場合は言わざるを得ないという部分はないんだけど、日中の対立が深まるとそれで利益を得る、それをビジネスにしている人たちがいるんですよね。そういう人たちがあおってくると思うんで、そういうふうなビジネスに乗らないようにするっていうことは日本人として大事なのではないかと思ってます」と私見を語った。