ATEEZ¤¬ÌÜ¤ÎÁ°¤Ë¤¤¤ë¤«¤Î¤è¤¦¡½¡½½é¤ÎVR¥³¥ó¥µ¡¼¥È±Ç²è12·î5Æü¤è¤êÆüËÜ¸ø³«¤Ø¡¡¥µ¥Ö¥Ý¥¹¥¿¡¼¤â¿·¤¿¤Ë²ò¶Ø
¡¡À¤³¦Åª¤Ë³èÌö¤¹¤ë8¿ÍÁÈK-POP¥Ü¡¼¥¤¥º¥°¥ë¡¼¥×¡¦ATEEZ¤Î½é¤È¤Ê¤ëVR¥³¥ó¥µ¡¼¥È±Ç²è¡ØATEEZ VR CONCERT : LIGHT THE WAY¡Ù¤¬¡¢12·î5Æü¤«¤éÆüËÜ¤Ç¸ø³«¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¡£¤¢¤ï¤»¤Æ¡¢¾å±Ç·à¾ì¤Î¾ÜºÙ¤ª¤è¤Ó¥Á¥±¥Ã¥ÈÈÎÇä¾ðÊó¡¢¤µ¤é¤Ë¿·¤¿¤Ê¥µ¥Ö¥Ý¥¹¥¿¡¼¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤¬²ò¶Ø¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ú²èÁü¡Û¡Ø2025 KOREA GRAND MUSIC AWARDS¡Ù¤ÇÂç¾Þ¤Ëµ±¤¤¤¿ATEEZ
¡¡ATEEZ¤Ï2018Ç¯¤Î¥Ç¥Ó¥å¡¼°ÊÍè¡¢°µÅÝÅª¤Ê¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ÈÆÈ¼«¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤Ç¥Õ¥¡¥ó¤ò³ÈÂç¡£23Ç¯¤Ë¤Ï2ËçÌÜ¤Î¥Õ¥ë¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØTHE WORLD EP.FIN : WILL¡Ù¤¬ÊÆ¡ÖBillboard 200¡×¤Ç1°Ì¤ò³ÍÆÀ¤·¡¢K-POP¥°¥ë¡¼¥×¤È¤·¤Æ½é¤á¤ÆÊÆ²»³Ú¥Õ¥§¥¹¡Ö¥³¡¼¥Á¥§¥é¡×¤Ë½Ð±é¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢³¤³°¤Ç¤ÎÉ¾²Á¤â¹â¤¤¡£
¡¡ËÜºî¤Ï¡¢¥¢¥¸¥È¤Ç²á¤´¤¹¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î¤â¤È¤ËÆÏ¤¤¤¿Ææ¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÈ¯Ã¼¤Ë¡¢»Ñ¤ò¾Ã¤·¤¿¥Õ¥¡¥ó¡ÈATINY¡Ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ë¡¼¡Ë¡É¤òÃµ¤¹Î¹¤Ø¤È¸þ¤«¤¦Êª¸ì¡£±ê¤¬¿á¤¹Ó¤ì¤ëÇÑÔÒ¤äÇ»¤¤Ì¸¤ËÊñ¤Þ¤ì¤¿¥À¡¼¥¯¥·¥Æ¥£¤Ê¤É¡¢¸¸ÁÛ¤È¸½¼Â¤¬¸òºø¤¹¤ë¶õ´Ö¤òÉñÂæ¤Ë¡¢Êª¸ì¤¬±Ç²è¤Î¤è¤¦¤ËÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤¯¡£
¡¡¡ÖINCEPTION¡×¤Ç¤ÏË×Æþ´¶¤¢¤Õ¤ì¤ë¸¸ÁÛÅª¤Ê¶õ´Ö¡¢¡ÖBOUNCY (K-HOT CHILLI PEPPERS)¡×¤Ç¤ÏÇúÈ¯Åª¤Ê¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤ËËþ¤Á¤¿·ã¤·¤¤¥¹¥Æ¡¼¥¸¡¢¡ÖIce On My Teeth¡×¤Ç¤ÏÀáÀ©¤µ¤ì¤¿¥«¥ê¥¹¥ÞÀ¤òÁ´ÌÌ¤Ë½Ð¤·¤¿±é½Ð¤Ê¤É¡¢³Æ¶Ê¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤Ë´°Á´¤ËÄ´ÏÂ¤·¤¿¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤¬·«¤ê¹¤²¤é¤ì¤ë¡£¤³¤ì¤é¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤¬¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤È°ìÂÎ¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤Ç¡¢°ìËÜ¤ÎÁÔÂç¤Ê½ö»ö»í¤Î¤è¤¦¤ÊÂÎ¸³¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤Æ¤¤¤¯¡£
¡¡»£±Æ¤ÏAMAZE¡Ê¥¢¥á¥¤¥º¡Ë¤Ë¤è¤ëºÇ¿·µ»½Ñ¤òÍÑ¤¤¡¢12K¤ÎÄ¶¹â²è¼Á¼Â¼Ì¡¢AI¥Ù¡¼¥¹¤Î±ÇÁü½èÍý¡¢Unreal Engine¤Ë¤è¤ëVFX¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿¤â¤Î¡£½¾Íè¤ÎVR¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤òÄ¶¤¨¤¿Î×¾ì´¶¤Ç¡¢¤Þ¤ë¤ÇATEEZ¤¬ÌÜ¤ÎÁ°¤Ë¤¤¤ë¤«¤Î¤è¤¦¤ÊÂÎ¸³¤ò¼Â¸½¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¸ø³«¤Ï12·î5Æü¤ËTOHO¥·¥Í¥Þ¥º¿·½É¤ÇÀè¹Ô¥¹¥¿¡¼¥È¤·¡¢12·î12Æü¤«¤é¤ÏTOHO¥·¥Í¥Þ¥º¤Ê¤ó¤Ð¡¢TOHO¥·¥Í¥Þ¥ºÀÖÃÓ¤Ç¤â½ç¼¡¾å±Ç¤µ¤ì¤ë¡£¥Á¥±¥Ã¥È¤Ï¿·½ÉÀè¹Ô¾å±ÇÊ¬¡Ê12·î5Æü¡Á11Æü¡Ë¤¬11·î21Æü¸áÁ°0»þ¤«¤éÈÎÇä¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡¤¢¤ï¤»¤Æ¸ø³«¤µ¤ì¤¿¥µ¥Ö¥Ý¥¹¥¿¡¼¤Ç¤Ï¡¢ÀµÌÌ¤ò¸«¿ø¤¨¤¿¥á¥¤¥ó¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤È¤Ï°Û¤Ê¤ê¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼Æ±»Î¤¬Èù¾Ð¤ß¹ç¤¤¡¢¼¿¹õ¤Î¥°¥é¥¹¤ò¼ê¤Ë¤·¤¿¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤·¤¿É½¾ð¤¬¼Ì¤·½Ð¤µ¤ì¤¿¡£Íî¤ÁÃå¤¤¤¿Ê·°Ïµ¤¤ÎÃæ¤ËATEEZ¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÌ¥ÎÏ¤¬Éº¤¦»Å¾å¤¬¤ê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú²èÁü¡Û¡Ø2025 KOREA GRAND MUSIC AWARDS¡Ù¤ÇÂç¾Þ¤Ëµ±¤¤¤¿ATEEZ
¡¡ATEEZ¤Ï2018Ç¯¤Î¥Ç¥Ó¥å¡¼°ÊÍè¡¢°µÅÝÅª¤Ê¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ÈÆÈ¼«¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤Ç¥Õ¥¡¥ó¤ò³ÈÂç¡£23Ç¯¤Ë¤Ï2ËçÌÜ¤Î¥Õ¥ë¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØTHE WORLD EP.FIN : WILL¡Ù¤¬ÊÆ¡ÖBillboard 200¡×¤Ç1°Ì¤ò³ÍÆÀ¤·¡¢K-POP¥°¥ë¡¼¥×¤È¤·¤Æ½é¤á¤ÆÊÆ²»³Ú¥Õ¥§¥¹¡Ö¥³¡¼¥Á¥§¥é¡×¤Ë½Ð±é¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢³¤³°¤Ç¤ÎÉ¾²Á¤â¹â¤¤¡£
¡¡¡ÖINCEPTION¡×¤Ç¤ÏË×Æþ´¶¤¢¤Õ¤ì¤ë¸¸ÁÛÅª¤Ê¶õ´Ö¡¢¡ÖBOUNCY (K-HOT CHILLI PEPPERS)¡×¤Ç¤ÏÇúÈ¯Åª¤Ê¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤ËËþ¤Á¤¿·ã¤·¤¤¥¹¥Æ¡¼¥¸¡¢¡ÖIce On My Teeth¡×¤Ç¤ÏÀáÀ©¤µ¤ì¤¿¥«¥ê¥¹¥ÞÀ¤òÁ´ÌÌ¤Ë½Ð¤·¤¿±é½Ð¤Ê¤É¡¢³Æ¶Ê¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤Ë´°Á´¤ËÄ´ÏÂ¤·¤¿¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤¬·«¤ê¹¤²¤é¤ì¤ë¡£¤³¤ì¤é¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤¬¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤È°ìÂÎ¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤Ç¡¢°ìËÜ¤ÎÁÔÂç¤Ê½ö»ö»í¤Î¤è¤¦¤ÊÂÎ¸³¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤Æ¤¤¤¯¡£
¡¡»£±Æ¤ÏAMAZE¡Ê¥¢¥á¥¤¥º¡Ë¤Ë¤è¤ëºÇ¿·µ»½Ñ¤òÍÑ¤¤¡¢12K¤ÎÄ¶¹â²è¼Á¼Â¼Ì¡¢AI¥Ù¡¼¥¹¤Î±ÇÁü½èÍý¡¢Unreal Engine¤Ë¤è¤ëVFX¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿¤â¤Î¡£½¾Íè¤ÎVR¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤òÄ¶¤¨¤¿Î×¾ì´¶¤Ç¡¢¤Þ¤ë¤ÇATEEZ¤¬ÌÜ¤ÎÁ°¤Ë¤¤¤ë¤«¤Î¤è¤¦¤ÊÂÎ¸³¤ò¼Â¸½¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¸ø³«¤Ï12·î5Æü¤ËTOHO¥·¥Í¥Þ¥º¿·½É¤ÇÀè¹Ô¥¹¥¿¡¼¥È¤·¡¢12·î12Æü¤«¤é¤ÏTOHO¥·¥Í¥Þ¥º¤Ê¤ó¤Ð¡¢TOHO¥·¥Í¥Þ¥ºÀÖÃÓ¤Ç¤â½ç¼¡¾å±Ç¤µ¤ì¤ë¡£¥Á¥±¥Ã¥È¤Ï¿·½ÉÀè¹Ô¾å±ÇÊ¬¡Ê12·î5Æü¡Á11Æü¡Ë¤¬11·î21Æü¸áÁ°0»þ¤«¤éÈÎÇä¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡¤¢¤ï¤»¤Æ¸ø³«¤µ¤ì¤¿¥µ¥Ö¥Ý¥¹¥¿¡¼¤Ç¤Ï¡¢ÀµÌÌ¤ò¸«¿ø¤¨¤¿¥á¥¤¥ó¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤È¤Ï°Û¤Ê¤ê¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼Æ±»Î¤¬Èù¾Ð¤ß¹ç¤¤¡¢¼¿¹õ¤Î¥°¥é¥¹¤ò¼ê¤Ë¤·¤¿¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤·¤¿É½¾ð¤¬¼Ì¤·½Ð¤µ¤ì¤¿¡£Íî¤ÁÃå¤¤¤¿Ê·°Ïµ¤¤ÎÃæ¤ËATEEZ¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÌ¥ÎÏ¤¬Éº¤¦»Å¾å¤¬¤ê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£