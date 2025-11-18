K-1元3階級制覇王者でISKA世界ライト級王者・武尊（34＝team VASILEUS）が18日、都内で行われた「ONE173勝利報告記者会見」に出席。引退表明後の妻・川口葵(26)の反応について明かした。会見終了後には、会場に足を運んでいた妻がサプライズ登場。夫婦2ショットを披露した。

16日の「ONE173」での8カ月ぶりの再起戦では、強い姿を見せた武尊。1Rに左右の連打から1度目のダウンを奪うと、終了間際にも右フックでダウンを奪って1R終了。2Rに勝負を決めた。開始早々にカーフキックでダウンを奪うと、圧力をかけ続けて最後はパンチの連打でタフな相手をなぎ倒してTKO勝利を飾った。そして武尊の日本での勝利は、21年3月28日のKー1日本武道館大会でレオナ・ペタスに勝って以来約4年半ぶりとなった。歓喜の武尊はケージからのムーンサルトを久々に日本のファンに見せた。

試合後に次戦を最後に引退することを電撃発表。ラストマッチは今年3月に敗れた元ONEフライ級ムエタイ王者のロッタン・ジットムアンノン（タイ）との再戦が決定的となった。

プライベートでは34歳の誕生日を迎えた7月29日に、タレントの川口葵との結婚を発表していた。

再起戦から2日後の会見では「病気で苦しい時期もずっと近くで支えてくれてたおかげで今も現役で戦えている」と妻への言葉を並べた。

さらに「僕のイメージでは結婚すると安心するところが出来て、命を懸ける戦いができなくなると思って結婚を考えないようにしてた。身体やいろんなコンディション的にも、ある程度の目安を考えていたので、結婚を決意しました。あと、奥さんが本当にずっと支えてくれた。コンディションやメンタルだったり、病気で苦しい時期もずっと近くで支えてくれてたおかげでまた今も現役で戦えている」と最愛の妻へ感謝した。

そして結婚を公表した理由についても「隠してるのが嫌だなっていうのがあって、最後はこの人に支えてもらってたから、リングに上がれて勝てているのもみんなに知ってもらいたかった」と言及した。

引退発表して妻からは「悔いのないようにちゃんと生きて帰ってくれたらそれでいい」と伝えられたという。「あんまり強要とかしない人なんで、もう“好きなように悔いのないようにちゃんと生きて帰ってくれたらそれでいい”と言ってました」と明かした。

会見終了後には、会場に足を運んでいた妻・川口葵がサプライズ登場。夫婦2ショットも披露した。