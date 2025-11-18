17日からラオスを公式訪問中の天皇皇后両陛下の長女、愛子さまは、最初の訪問先として首都ビエンチャン市内にある「凱旋門」を視察されています。

17日夜、ラオスに到着した愛子さまは、最初の視察先として首都ビエンチャンの中心部に位置する「パトゥーサイ」＝「凱旋門」を訪問されています。

この「パトゥーサイ」は、ラオス政府がフランスからの独立を記念して1957年から68年にかけて建設したラオスを代表する建築の一つで、高さおよそ49メートル、階段を使って上る最上層からはビエンチャン市内を一望することができ有名な観光スポットにもなっています。

愛子さまは説明を受けながら最上層からビエンチャン市内の街並みを眺められました。

この後は、市内にあるラオス仏教最高の寺院で黄金の仏塔で知られる「タートルアン大塔」を訪問されます。

午後は国家主席府でパーニー国家副主席と面会した後、トンルン国家主席を表敬訪問されるなど公式行事が続きます。

夜は、国家副主席主催の晩さん会に出席し、お言葉を述べられる予定です。

愛子さまにとって今回のラオス訪問は初めての外国公式訪問で、外国でお言葉を述べられるのも初めてとなります。