19大会連続ワールドカップ本大会出場のドイツ 「どんな相手でも倒せる」、「僕らは今もドイツ」
17日(現地時間)、ドイツはワールドカップ欧州予選でスロバキアと対戦して6-0で勝利し。来年夏に開催されるワールドカップ本大会への出場権を獲得した。
ドイツは欧州予選の初戦となったスロバキア戦に0-2で敗れたが、そこから4連勝。グループ首位に立ってスロバキアとの再戦に臨み、18分にニック・ヴォルテマーデ(ニューカッスル)が先制点をマークすると、そこから前半だけで一挙に4点を奪ってハーフタイムへ。後半も攻撃の手を緩めずさらに2点を追加し、最終的にはスロバキアに6-0で大勝して19大会連続となる本大会出場を決めた。
「今日のような試合ができれば、僕らはとても良いチームであると言える。怪我をしている選手達が戻ってきたら、ワールドカップではかなり良いサッカーができると思う。今日で最初の一歩は踏み出せたけど、本大会ではさらに前に進んで行きたい」
「今日のようなパフォーマンスを出せれば世界ランク46位のスロバキアでも世界ランク1位のチームでも関係ない。僕らはどんなチームでも倒せる。僕らは今もドイツだ。僕らは何か大きなことを成し遂げたいと思っている。僕自身も本大会に出場し、結果を出したい」
カイ・ハヴァーツ(アーセナル)、ジャマル・ムシアラ(バイエルン・ミュンヘン)、マルク・アンドレ・テア・シュテーゲン(バルセロナ)の不在を全く感じさせない強さを見せつけたドイツ。彼らが戻ってくれば戦力はさらに増し、来年の本大会でも優勝候補の一角を占めることになるかもしれない。