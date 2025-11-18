バンダイは、「ガシャポン」シリーズより「From TV animation ONE PIECE ワンピの実 “GRAND CAPSULE” Vol.02」を発売する。現在ガシャポンオンラインにて予約受付中、お届け時期は2026年3月下旬頃。全2種で価格は1500円。

2026年3月下旬頃お届け「From TV animation ONE PIECE ワンピの実 “GRAND CAPSULE” Vol.02」(全2種・1500円)

「From TV animation ONE PIECE ワンピの実 “GRAND CAPSULE” Vol.02」は、スケールアップした悪魔の実カプセルで壮大なディスプレイを楽しめる、ワンピの実 “GRAND CAPSULE”第2弾。フィギュア2体とジオラマ台座がセットになった豪華仕様だ。

カラーは「normal color」と「special color」の2種類。お届けに先行して全国のカプセル自販機で販売される可能性がある。





(C)尾田栄一郎／集英社・フジテレビ・東映アニメーション