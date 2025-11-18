アマゾンジャパンは、Amazon.co.jpで11月24日～12月1日に開催するブラックフライデーの各種セール・キャンペーン情報を発表した。先行セールは11月21日～11月23日。

Amazonネットスーパーのセール・キャンペーン

Amazonネットスーパー各ストアでは、11月24日～12月1日に「ブラックフライデー 特選セール」を開催。生鮮食品や年末年始の食卓を彩る高級食材、日用品などを最大50％オフで提供する。一部商品は11月21日～11月23日の先行セールで販売開始する。

11月24日～12月1日は、Amazonフレッシュで1回の注文で4000円以上購入すると、対象商品が実質無料になる「ほっこり冬のご褒美」キャンペーンを初めて実施。入浴剤、調味料、お菓子、スープの4商品が対象で、2日ごとに商品が入れ替わり、在庫が無くなり次第終了となる。

さらに、11月15日～11月20日にAmazonフレッシュの配送を受け取ると、1回の注文金額9000円以上で使える500円割引クーポンを配布する。クーポンの利用期間は11月24日～12月1日。

特選セール・先行セール期間中、Amazonフレッシュ初回利用のプライム会員は配送料が実質無料となる。

Amazonフレッシュの対象エリアは東京都・神奈川県・千葉県・埼玉県の一部。

数量限定のスペシャルセット「Collection Box」

「Black Friday Collection BOX」は、コスメ・日用品・食品・飲料の各カテゴリーの数量限定詰め合わせBOX。現在予約受付中で、販売は11月21日0時に開始する。一人につき各種1点のみ購入できる。

男の身だしなみセット

the ordinaryやマニフィーク、UNOなど9つの通常サイズアイテムに加え、SHSEIDO MENやLAB SERIES、Kiehl's、shu uemuraなどのトライアルサイズなどを含む合計30種を詰め合わせた「男の身だしなみセット」を販売する。価格は4950円。

トレンドハンター韓国コスメセット

「トレンドハンター韓国コスメセット」は、人気の韓国コスメブランドAnuaのPDRNヒアルロン酸セラムなど5つの通常サイズアイテムや、soofe'eのトライアルセット、MedicubeのPDRNトナーパッドなど合計25種のセット。価格は3850円。

バイヤー厳選カラダサポートBOX

C1000ビタミンレモンやプロテイン製品など、日々の健康管理をサポートする飲料を中心に、身体に必要な栄養素を効率的に摂取できる商品を集めた合計20品を詰め合わせて「バイヤー厳選カラダサポートBOX」として販売する。価格は1650円。

ベビー用品＆ママケアセレクション

「ベビー用品＆ママケアセレクション」はベビーケア用品や洗濯洗剤など、現品サイズとお試しサイズで合計20品を集めたセット。価格は1650円。

Amazon Mastercardブラックフライデーキャンペーン

Amazon Mastercardに新規入会で2000ポイント以上がもらえるほか、プライム会員は初回利用でさらに4000ポイント（期間限定ポイント）が進呈される。

12月1日までにAmazon Mastercardに新規入会すると、新規入会ポイント（2000ポイント～）がもらえる。加えて、プライム会員はAmazon Mastercardを12月15日までに初めて利用すると、初回利用分として4000ポイント（期間限定ポイント）が進呈される。

Amazon Mastercardは入会費・年会費ともに永年無料。