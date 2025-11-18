U-NEXTは18日、MVNOサービス「U-NEXT MOBILE」の提供を開始した。データ容量は20GBで月額料金は1800円。動画配信サービス「U-NEXT」とセットで契約すると、割引や毎月進呈されるポイントの利用で、実質月額300円で利用できるとアピールする。

ドコモ回線の5G対応で、SIMはeSIMのみサポートする。月のデータ容量は20GBで余ったデータ容量は、合計100GBを超えない限りは有効期限なしで繰り越せる。

通信の月額基本料金は1800円で、U-NEXTの契約があるとセット割引で月300円割引される。さらに、U-NEXTユーザーに毎月進呈されるポイント（1200ポイント）を利用すると、実質月額300円で利用可能。U-NEXTの月額料金とあわせても、通信と動画が月額2489円で利用できる。

申し込みは、U-NEXTのマイページからも申し込める。

なお、サービス開始を記念してXでキャンペーンが開催される。第1弾～第4弾まで、「Google Pixel 10Pro Fold」や「Xperia 1 VII」、「OPPO Reno13 A」、「iPhone 17 Pro」が抽選で進呈されるほか、すべてのキャンペーンに参加で「iPad Pro」が進呈される。