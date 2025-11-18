Ｊ１名古屋は１８日、ＦＷユンカーが今季限りで契約満了になることを発表した。

ユンカーは２３年に浦和からの期限付き移籍で加入し、２４年シーズンから完全移籍に移行。２３年は３３試合出場で１６得点を奪ったが、２４年はけがに苦しみ１９試合４得点。今季もここまで１４試合１得点に終わっていた。

ユンカーのコメント全文は以下の通り。

「皆さんにお別れを言わなければならないことを、とても寂しく思います。皆さんと出会い、そして一緒に勝利を喜び合うことができた経験は、本当に素晴らしいものでした。すべてが完璧だったわけではありませんが、皆さんからの支えが途切れたことは一度もありません。この３年間を共に過ごせたことに、心から感謝しています」

「本当はこの素晴らしいクラブでプレーを続け、来年は自分にとって新たなスタートを切りたいと願っていましたが、これもフットボールです。今残っているのは、名古屋グランパスというクラブ、そしていつでも支えてくださったグランパスファミリーへの尽きない感謝の気持ちだけです。１シーズンで１６ゴールを挙げた数少ない選手の一人になれたこと、そしてルヴァンカップ優勝という素晴らしい思い出を胸に、このクラブを離れます」

「いつかまた皆さんとお会いして、一緒に笑い合える日が来ることを願っています。皆さんのことを、決して忘れません。本当にありがとうございました」