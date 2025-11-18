9日朝、新潟市中央区で普通乗用車と自転車が衝突する事故がありました。ケガをした男性を救護することなく、逃走した道路交通法違反(救護義務違反、事故不申告)及び過失運転致傷の疑いで、車を運転していた48歳の男が逮捕されました。



逮捕されたのは、新潟市東区江南2丁目の建築板金業の男(48)です。警察によりますと、9日午前5時30分前、新潟市中央区明石2丁目の十字路交差点で男が運転する普通乗用車が右折しようとしたところ、横断歩道を渡っていた30代の男性が運転する自転車と衝突しました。男性は頭部打撲などの軽傷を負いましたが、男は救護措置などをとることなく事故現場から逃走した疑いがもたれています。



ケガをした男性から届け出があり、発覚。警察は男性の聴取などから男を逮捕しました。男は「弁護士が来たら話す」と認否を明らかにしていません。警察は事故の原因などを調べています。