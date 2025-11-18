タレントのMEGUMI（44）が17日深夜放送のテレビ朝日「MEGUMIママのいるBar」（月曜深夜2・17）に出演。朝のルーティンを明かした。

この日は「INI」後藤威尊と佐野雄大がゲスト出演。それぞれが美容や肉体美のためのストイックな生活を明かした。

「ぼる塾」あんりが「ママもそういう生活なんじゃないですか？」とMEGUMIに聞くと、MEGUMIは「結構そうですね。サイボーグメグって言われています」と明かして、笑いを誘った。

MEGUMIは「朝起きて、5〜10分以内にウオーキング。帰ってきたら筋トレをして、シャワーを浴びて、最後に水シャワー。余計みなぎるから」と朝のルーティンを説明。これに後藤と佐野は「コールドシャワー、分かります」と共感した。

あんりが「皆さん、朝それやられる時のお仕事は何時のお仕事なんですか？朝8時集合とかでもやるんですか？」と聞くと、MEGUMIは「やれる時はやります。6時とかに起きて」と回答。「朝に気持ちがいいと夕方まで続くんですよ。朝にモヤっとするとそれが続いちゃうんですよ」と話した。

朝の運動によってモヤっとすることはないという。「行くまではモヤっとしてるんですよ。でも、行くと、“うわー、良かったわ。やって”って。後悔したことは一度もない。運動って」と言い切った。後藤が「やって後悔することは絶対ない」と同意する一方で、あんりは信じられない様子だった。