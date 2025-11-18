甲府、DF山本英臣に関する一部週刊誌報道について声明「適切な対応に努めて参ります」

ヴァンフォーレ甲府は18日、「一部週刊誌報道について」と題した声明を発表した。



一部週刊誌が山本の不倫疑惑を報じる中、所属クラブである甲府が声明を発表。「この度の一部週刊誌における弊クラブ所属、山本英臣選手の報道に関して、クラブ関係者各位には、多大なるご迷惑をおかけ致しましたことについて、深くお詫び申し上げます」と謝罪した上で、「今後、本人に対して、事実確認を行い、適切な対応に努めて参ります」と伝えた。



山本は1980年6月26日生まれの現在45歳。ジェフユナイテッド市原（現：ジェフユナイテッド千葉）の下部組織出身で1999年にトップチームへ昇格し、2003年から甲府でプレーしている。ここまで公式戦通算646試合出場14ゴール13アシストという成績を残し、3度のJ1リーグ昇格や天皇杯優勝に貢献。今シーズンはここまで公式戦2試合の出場に留まっている。