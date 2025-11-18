MLBが日本時間18日、公式インスタグラムでドジャース・大谷翔平選手と愛犬・デコピンのあるイラストを投稿しました。

そのイラストとは、大谷選手が肩にデコピンを乗せながら、自身がこれまで受賞してきた数々のトロフィーを眺めている様子のもの。「大谷翔平が彼のトロフィーケースの中に新たなハードウェア（トロフィー類）を追加した」という文章とともに投稿されています。トロフィーケースの中には、ワールドシリーズやWBCの優勝トロフィーなども飾られています。

大谷選手は今季だけでも、3年連続の4度目の「ナ・リーグMVP」や打撃のベストナインに相当する「シルバースラッガー賞」（3年連続の4度目）、最優秀指名打者に贈られる「ハンク・アーロン賞」（3年連続の3度目）など想像を超える活躍で多くの受賞を果たしました。

さらに大谷選手は8日、MLB公式Xで「ドッグダディー・オブ・ザ・イヤー」と、まさかのデコピンのパパとしての賞が与えられました。

ケースにデコピンは収められていませんが、この賞の影響も相まって、イラストにはしっかり抱きしめられて安心した顔のデコピンも描かれていました。

この日の投稿に、コメント欄では「彼はもっと大きなディスプレイケースが必要になる」や「素晴らし過ぎます 最高です」などの声が寄せられています。