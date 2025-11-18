マイケル・マン監督の傑作クライム映画『ヒート』続編映画『ヒート2』で、クリスチャン・ベールが主要な役を演じることがわかった。レオナルド・ディカプリオが主演を務める。米が報じた。

マン監督とメグ・ガーディナーが執筆した小説『ヒート2』に基づく。この原作小説は、映画の出来事から7年前の前日譚と、映画のエンディング直後から始まる後日譚が交錯する内容だ。

二人が演じる役は明らかになっていない。ディカプリオは、映画版の戦いを生き延びたクリス・シヘリス役を故ヴァル・キルマーから受け継ぐものと思われる。原作小説では、クリスが実質的な主人公となっている。

ベールは『パブリック・エネミーズ』（2009）でマン監督の作品に出演済み。『マニシスト』（2004）や『ダークナイト』3部作などで知られるカメレオン俳優が再びマン監督とタッグを組む。

『ヒート』はアル・パチーノ演じる熱血刑事のヴィンセント・ハナと、ロバート・デ・ニーロ演じる犯罪組織ボスのニール・マッコーリーによる激しい戦いをハードボイルドに描いた名作。アル・パチーノとロバート・デ・ニーロが演じたキャラクターも再登場することとなるが、マン監督はAI技術を用いたデジタル若返りも検討する意向を。

『ヒート2』は2026年の撮影開始を見込んでいる。

Source: