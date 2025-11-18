±äÄ¹Àï¤ÎËö¤ËµÕÅ¾Éé¤±¤·¤¿¥Ð¥¹¥±Áª¼ê¤ÎÉ×¤òÃ¡¤¯¥³¥á¥ó¥È¤Ë¡Ä¸µK-POP¥¢¥¤¥É¥ë¤ÎºÊ¤¬¸Æ¤Ó¤«¤±
¥¬¡¼¥ë¥º¥°¥ë¡¼¥×AFTERSCHOOL½Ð¿È¤Î¥¸¥ç¥ó¥¢¤¬¡¢¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ëÁª¼ê¤Ç¤¢¤ëÉ×¤Ø¤Î°¼Á¥³¥á¥ó¥È¤ËÂÐ¤·¤Æ¿´¶¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡Ú²èÁü¡Û¥¸¥ç¥ó¥¢¡¢¡È¤¿¤ï¤ï¡É¤ÊÂçÃÀ¥¹¥¤¥à¥¦¥§¥¢
¥¸¥ç¥ó¥¢¤Ï11·î17Æü¡¢¼«¿È¤ÎSNS¤Ë¡Ö¤¹¤Ù¤Æ¤Î¤³¤È¤ò´°àú¤Ë¤³¤Ê¤¹¿Í¤Ï¤¤¤Ê¤¤¡£º£Æü¤Î»î¹ç¤Î¤³¤È¤ÇÎÉ¤¯¤Ê¤¤ÏÃ¤ò¤¿¤¯¤µ¤óÁ÷¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢Ëè»î¹ç¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÁª¼ê¤ÏºÇÁ±¤ò¿Ô¤¯¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÄÖ¤Ã¤¿¡£
Â³¤±¤Æ¡Ö¥ß¥¹¤Ï¾¡¤Ã¤¿¥Á¡¼¥à¤Ë¤âÉé¤±¤¿¥Á¡¼¥à¤Ë¤â¤¢¤êÆÀ¤ë¤³¤È¤Ç¤¢¤ê¡¢¤½¤Î·Ð¸³¤¬ÀÑ¤ß½Å¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¤è¤êÂ¿¤¯¤ò³Ø¤Ó¡¢Ä¾¤½¤¦¤È¤·¡¢¤µ¤é¤ËÀ®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤¯¤Î¤À¡×¤ÈÉÕ¤±²Ã¤¨¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¡Ö¤À¤«¤é¤¢¤Þ¤êÎÉ¤¯¤Ê¤¤¸ÀÍÕ¤è¤ê¤Ï¡¢¤¿¤À¼¡¤Î»î¹ç¤ò¤è¤ê³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¡¢±þ±ç¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é¤¦¤ì¤·¤¤¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
¤Þ¤¿¥¸¥ç¥ó¥¢¤Ï¡Öº£°ìÈÖ¤Ä¤é¤¤µ¤»ý¤Á¤Ê¤Î¤ÏÁª¼ê¤¿¤Á¤À¤í¤¦¡£¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¤ò°¦¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤ë¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÊý¡¹¤Ë¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤Î¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ëÁª¼ê¤¿¤Á¤Î¤¿¤á¤Ë¤ª´ê¤¤¤·¤¿¤¤¡×¤ÈÅÁ¤¨¡¢º£²ó¤ÎÅê¹Æ¤òÄÌ¤¸¤Æ¥Õ¥¡¥ó¤ËÂÐ¤·¡¢ÎäÀÅ¤Ê±þ±ç¤È²¹¤«¤¤¸«¼é¤ê¤òµá¤á¤¿¡£
¥¸¥ç¥ó¥¢¤ÎÉ×¤Ç¤¢¤ë5ºÐÇ¯²¼¤Î¥Á¥ç¥ó¡¦¥Á¥ã¥ó¥è¥ó¤Ï¡¢¿å¸¶KT¥½¥Ë¥Ã¥¯¥Ö¡¼¥à¤Ë½êÂ°¤¹¤ë¥×¥í¥Ð¥¹¥±Áª¼ê¤À¡£¥¸¥ç¥ó¥¢¤¬¤³¤ÎÊ¸¤òÅê¹Æ¤¹¤ëÁ°¡¢¥Á¥ç¥ó¡¦¥Á¥ã¥ó¥è¥ó¤Ï¸Ä¿ÍÄÌ»»1000¥¢¥·¥¹¥È¤ÎµÏ¿¤òÃ£À®¤·¤¿¤¬¡¢½êÂ°¥Á¡¼¥à¤Ï¥½¥¦¥ëSK¥Ê¥¤¥Ä¤È¤Î±äÄ¹Àï¤ÎËö¡¢83-85¤ÇÇÔ¤ì¤¿¡£
2¿Í¤Ï2018Ç¯¤Ë·ëº§¤·¡¢Â©»Ò1¿Í¡¢Ì¼1¿Í¤ò¤â¤¦¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¡þ¥¸¥ç¥ó¥¢ ¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë
1983Ç¯8·î2ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡£ËÜÌ¾¥¥à¡¦¥¸¥ç¥ó¥¢¡£¥¬¡¼¥ë¥º¥°¥ë¡¼¥×SZ¡¢KI5Five¤Ê¤É¤ò·Ð¤Æ¡¢2009Ç¯¤Ë¥¬¡¼¥ë¥º¥°¥ë¡¼¥×AFTERSCHOOL¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤·¤Æ¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£2012Ç¯¤Ë¥«¥Ò¤¬Ã¦Âà¤¹¤ë¤È¡¢2ÂåÌÜ¤Î¥ê¡¼¥À¡¼¤Ë¡£¤½¤Î¸å¤Î2016Ç¯1·î¤Ë¥°¥ë¡¼¥×¤òÃ¦Âà¡£2018Ç¯4·î¤Ë¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ëÁª¼ê¤Î¥Á¥ç¥ó¡¦¥Á¥ã¥ó¥è¥ó¤È·ëº§¤·¡¢2019Ç¯¤ËÂ©»Ò¤ò¡¢2021Ç¯¤ËÌ¼¤ò½Ð»º¤·¤¿¡£