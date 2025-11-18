俳優イ・ジョンソク、マニラ公演が“現地デモ”の影響で急遽中止に…事務所「安全を最優先」【全文】

イ・ジョンソクのマニラファンミーティングが、現地での抗議デモを理由に中止となった。

11月17日、イ・ジョンソクの所属事務所エースファクトリーは公式アカウントを通じて、「11月30日にマニラ・アラネタコロシアムで開催予定だったイ・ジョンソクのアジアファンミーティングツアー公演が、予期せぬ事情により中止となった」と発表した。

所属事務所は「同日に予定されている集会により、ファンの皆さま、アーティスト、そして全スタッフの安全を最優先に慎重に検討したうえで下した判断です。深いご理解をお願い申し上げます」とし、「本ファンミーティングを楽しみにしてくださっていたすべてのファンの皆さまに心よりお詫び申し上げます。今回の中止でご不便をおかけしましたことについても、ご理解いただければ幸いです」と謝罪した。

続けて、「イ・ジョンソクが近いうちに改めてフィリピンのファンの皆さまにお会いできることを心から願っています。温かいご理解と変わらぬ応援に深く感謝いたします」と伝えた。

現在フィリピンでは、政府の洪水対策事業を巡る汚職疑惑に抗議する市民の大規模デモが続いている。

一方、イ・ジョンソクは9月のソウル公演を皮切りに、東京、大阪、台北で「2025 LEE JONG SUK ASIA FANMEETING TOUR ‘With : Just Like This’」を開催。今後はバンコクや香港でもファンとの交流を予定している。

さらにイ・ジョンソクは、来年公開予定のディズニープラスオリジナルシリーズ『再婚承認を要求します』に出演し、視聴者と再会する見込みだ。

イ・ジョンソクの所属事務所エースファクトリーによる告知全文は以下の通り。

こんにちは、エースファクトリーです。

2025年11月30日、マニラ・アラネタコロシアムで開催予定だった「2025 LEE JONG SUK ASIA FANMEETING TOUR [With: Just Like This] in MANILA」公演が、予期せぬ事情により中止となったことをご案内いたします。

同日に予定されている集会により、ファンの皆さま、アーティスト、そして全スタッフの安全を最優先に慎重に検討したうえで決定したものであり、深いご理解をお願い申し上げます。

ファンミーティングを楽しみにしてくださっていたすべてのファンの皆さまに深くお詫び申し上げます。今回の中止によるご不便についても、ご理解いただけますと幸いです。

イ・ジョンソクが近いうちに改めてフィリピンのファンの皆さまにお会いできることを心より願っております。

公演の払い戻しに関する詳細は、現地プロモーターの公式SNSチャンネルをご確認ください。

ファンの皆さまの温かいご理解と変わらぬご声援に、心より感謝申し上げます。

◇イ・ジョンソク プロフィール

1989年9月14日生まれ。2010年に『検事プリンセス』でデビュー。以降、『君の声が聞こえる』『ピノキオ』『W君と僕の世界』『あなたが眠っている間に』『死の賛美』（SBS）、『ロマンスは別冊付録』（tvN）などに主演。特に『ロマンスは別冊付録』では甘い魅力の編集長役で世界のファンを魅了した。2022年のドラマ『ビッグマウス』で演技大賞を受賞。