鈴木おさむ氏、自宅で「イッテQ」視聴する妻・大島美幸の姿公開「親近感湧く」「家族愛にグッときた」と反響
【モデルプレス＝2025/11/18】元放送作家の鈴木おさむ氏が11月17日、自身のInstagramを更新。妻でお笑いトリオ・森三中の大島美幸の自宅での姿を公開し、反響が寄せられている。
【写真】45歳女性芸人「親近感湧く」自宅でテレビ視聴する姿
鈴木氏は「昨日、家でイッテQを見ている妻の背中」とつづり、自身が出演した日本テレビ系バラエティ番組「世界の果てまでイッテQ！」（毎週日曜よる7時58分〜）を見ている大島の後ろ姿を公開。テレビには「女芸人一芸合宿」として大島がハーモニカを披露した場面が映っており「ハーモニカ。この1ヶ月、やたらと家で練習してました」と裏側を明かしている。
また、「大体、月1で1週間近くロケに出る妻ですが、その1週間を笑福と2人でどう過ごすかを考える」と、大島がロケに出ている間の、息子との日常についても綴っている。
この投稿に「家族愛にグッときた」「素敵な家族」「寝転んで見てるの親近感湧く」「幸せが溢れてる」「大島さんへの優しいまなざしが素晴らしい」「いいお父さん」とコメントが集まっている。
鈴木氏と大島は、2002年に結婚。2015年6月に第1子長男・笑福くんが誕生した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】45歳女性芸人「親近感湧く」自宅でテレビ視聴する姿
◆鈴木おさむ氏、妻・大島美幸の自宅での姿公開
鈴木氏は「昨日、家でイッテQを見ている妻の背中」とつづり、自身が出演した日本テレビ系バラエティ番組「世界の果てまでイッテQ！」（毎週日曜よる7時58分〜）を見ている大島の後ろ姿を公開。テレビには「女芸人一芸合宿」として大島がハーモニカを披露した場面が映っており「ハーモニカ。この1ヶ月、やたらと家で練習してました」と裏側を明かしている。
◆鈴木おさむ氏の投稿に反響
この投稿に「家族愛にグッときた」「素敵な家族」「寝転んで見てるの親近感湧く」「幸せが溢れてる」「大島さんへの優しいまなざしが素晴らしい」「いいお父さん」とコメントが集まっている。
鈴木氏と大島は、2002年に結婚。2015年6月に第1子長男・笑福くんが誕生した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】