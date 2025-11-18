スカイピース・テオくん＆加藤乃愛「久々」カップル動画に反響「美男美女」「一緒にいるときが一番いい顔してる」
【モデルプレス＝2025/11/18】“徳川家康”の名で人気を集めるクリエイターの加藤乃愛が17日、自身のTikTokを更新。恋人のスカイピース・テオくんとのダンス動画を公開し、話題となっている。
【写真】人気クリエイターカップル「美男美女」久々動画での2ショット
加藤は「久々にテオさんとっ」とつづり、恋人のスカイピース・テオくんと共に音楽に合わせてダンスを踊る動画を投稿。仲睦まじい様子を公開し、話題となっている。
この投稿を受け、ファンからは「素敵なカップル」「美男美女」「一緒にいるときが一番いい顔してる」「ダンス可愛い」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
◆加藤乃愛、恋人スカイピース・テオくんとのダンス動画公開
◆加藤乃愛の投稿が話題
