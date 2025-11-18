ホンダ「すごいハンドル」初公開！ 高性能スポーツカー「シビック TypeR」用の“純正アクセサリー”に設定！ 熟練ならではの「素材・形状・加工」にこだわった“最高の手触り”で発売へ！

ホンダ「すごいハンドル」初公開！

2025年11月13日、ホンダ車専用の純正アクセサリーを手掛けるホンダアクセスは、本格スポーツカー「シビック タイプR」用の新たな純正アクセサリーとして「ステアリングホイール」を発表しました。

この新たなアイテムは、多くのオーナーからの要望に応える形で開発され、車両の持つ世界観に上質さと快適性を加えることを狙っています。

シビック タイプRは、1997年の初代モデル登場以来、ホンダのロングセラーモデル「シビック」をベースに高回転型の「高出力VTECエンジン」を搭載するなど、走行性能を徹底的に磨き上げたハイパフォーマンスモデルとして知られています。

現行モデルとなる6代目（FL5型）は2022年9月に発表され、こちらは11代目シビックをベースに開発されました。

このモデルは、単に動力性能を向上させただけでなく、操縦安定性やドライバーへの忠実なレスポンス性、そして先進運転支援システム「ホンダ センシング」も採用するなど、時代に合わせた正統な進化を遂げています。

同車に搭載される2リッター直列4気筒VTECターボエンジン「K20C」型は、先代モデルからさらにパワフルとなり、最高出力330馬力・最大トルク420Nmを発揮。歴代シビック タイプRの中でも最強のスペックを誇ります。

そんな現行シビック タイプRに今回追加設定された純正アクセサリーのステアリングホイール（本革製／ブラック×レッドステッチ）は、標準装備のアルカンターラ仕様のステアリングホイールに対し、多くのユーザーから「スムーズレザー仕様」への要望が寄せられたため、それに応える形で商品化されたとのこと。

この新しいステアリングホイールは、標準装備品と同一の形状を採用。さらに標準装備品と同一のレッドステッチを施すことで、シビック タイプRの持つスポーティな世界観を一切損なうことなく、インテリアにしっとりとした手触りと上質さを加味しています。

また、高性能を活かしたスポーツドライビングを追求する中で、ドライバーが最も触れる部分であるステアリングに上質な素材を選ぶことで、ドライビングフィール全体のクオリティを高めるという、熟練のアクセサリーメーカーならではの配慮も感じられます。

このように、シビック タイプRという硬派なスポーツモデルにおいても、ドライバーが求める快適性や質感への要求に応えるという、ホンダの細やかなカスタマイズ哲学を体現する、新たなステアリングホイール。

2022年9月発売以降に販売された現行シビック タイプR全モデルに装着が可能で、メーカー希望小売価格（消費税込）は4万9500円。

発売は2026年1月中旬を予定しており、全国のホンダディーラーにて購入が可能です。