安田美沙子、美脚輝くランニングショット公開「健康的で格好いい」「憧れ」などの声
【モデルプレス＝2025/11/18】タレントの安田美沙子が11月17日、自身のInstagramを更新。マラソン大会に出場した写真を投稿し、話題が集まっている。
【写真】43歳2児の母タレント「健康的」引き締まった脚に釘付け
安田は「MINATOシティハーフマラソンのゲスト」として出場したことを報告。黄色いTシャツに黒のショートパンツのランニングウェアを合わせており、スラリと伸びた脚が目立つランニングショットを複数枚投稿した。
この投稿に「健康的で格好いい」「憧れ」「ランニングウェアが似合ってる」「とても可愛い」「笑顔に癒やされる」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
◆安田美沙子、ランニングウェアから覗く美脚披露
◆安田美沙子の投稿に反響
