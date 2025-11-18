安田美沙子／2017年撮影（C）モデルプレス

【モデルプレス＝2025/11/18】タレントの安田美沙子が11月17日、自身のInstagramを更新。マラソン大会に出場した写真を投稿し、話題が集まっている。

◆安田美沙子、ランニングウェアから覗く美脚披露


安田は「MINATOシティハーフマラソンのゲスト」として出場したことを報告。黄色いTシャツに黒のショートパンツのランニングウェアを合わせており、スラリと伸びた脚が目立つランニングショットを複数枚投稿した。

◆安田美沙子の投稿に反響


この投稿に「健康的で格好いい」「憧れ」「ランニングウェアが似合ってる」「とても可愛い」「笑顔に癒やされる」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）

