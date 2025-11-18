【共感殺到】出産祝いのお礼をめぐってトラブル！“昔ながら”の価値観に戸惑うママ【ママリ】

昔から付き合いのあるおばさまの言動

子どもにまつわる体験でモヤモヤした、悩みを抱えた…というエピソードはありませんか？アプリ「ママリ」でも、子育てシーンでの悩み・モヤモヤ等のエピソードがたくさん投稿されています。この記事では、子どもに関する投稿エピソードを3選でご紹介します。

皆さん、出産祝い頂いたら次の日にお礼の電話など入れますか？？

少し長くなるので、お時間ある方目を通して頂けたら嬉しいです。

産後、近所のおばさまに出産祝いで1万円を頂きました。近所の方といっても昔から付き合いがあり、自分の親より年上の方で、親はよくお茶したりする仲です。私の結婚式にも招待したような関係です。

子どもがいない方なので、あたしを我が子のように可愛がってくれていました。ですが、今はその方と疎遠になっている状況です。

そのお祝いを頂いた3日後くらいにその方から電話があり、次の日に私からのお礼の電話がなかったことに対してお叱りを受けました。私の親に対しても常識のない親だと言い、自分が教えてあげている、今後はこれを教訓にしていきなさい、といった内容でした。もちろん、次の日にお礼の電話を入れなかった私が悪いですが、受け取るときはもちろん、電話がかかってきた時も1番にこないだはありがとうございました、とお礼を言葉にして伝えています。私は正直、直接お礼を言って受け取った次の日にまたお礼の電話を入れなきゃいけないという意識がなかったので、突然のお叱りと、私だけでなく私の親のことまで悪く言われて涙が止まりませんでした。普段は温和な方ですが、親いわく最近離婚をしたり、病気がちだったりと精神的に不安定にもなっているようでヒステリックになっているのかも、ということです。

電話では謝罪をし、その後は内祝いを送ってからは連絡はとっていません。

ですが、最近連絡があり、会いたいと言われています。あんなにヒステリックに怒っていたのがうそのように、何事もなかったように接してきますが、あたしは正直前のようには戻れません。会いたくもないんです。このような状況で皆さんならお付き合いを続けますか？？ 出典：

直接出産祝いを頂きその場で投稿者さんも母もお礼の言葉は伝えたのに、後日お礼の電話がないと怒られてしまったことに納得しきれない投稿者さん。



投稿者さんの母は今後も付き合いがあるでしょうし、投稿者さんも顔を合わせる機会があるはず。今後のお付き合いの距離感には悩みますね。

お礼の電話にさまざまな意見が

この投稿にママリではさまざまな声が寄せられていました。



その中に「自分ならお付き合いは一切しない」という意見がありました。

お礼が欲しくてお祝いをくれるんでしょうかねその方は。

普通、お礼の催促はしないですよね(^_^;)。

そういう人はなんだか怖いですね。

自分ならお付き合いは一切しませんかね。いろいろ口出しされそうだし(-_-;) 出典：

昔はいい関係を築けていても、だんだんとうまくいかなくなることもありますよね。今回のことをきっかけに子育てのことや生活のことなどさまざまなことに干渉される可能性を考えると、お付き合いを控えるというのは一つの選択肢なのかもしれません。



他にも「単純に寂しいのでは」という意見がありました。

たぶんその方は単純に寂しいのだと思います。お母様もおっしゃっているように離婚や体調不良があればなおさら、それで娘みたいと思っていたこりんさんに当たっちゃったような感じかと。

こりんさんにしたら不服だとは思いますが、相手の方にとっては礼儀を教えただけ、と考えているだけで気にしていないかもしれないし、あるいは言い過ぎたからもう相手にしてくれないかも…と心配いになっているかもしれません。



可能であればお母様も同席頂いて短時間お茶をするなどしてはと思います。



どうしても会いたくないようでしたら、まだお子さんも手がかかるでしょうし、初めての子育てで余裕がなくて…すみません、などと遠回しに断ってみてはいかがでしょう？

あとは、行けない代わりに体調を気遣う感じの手紙を添えてフルーツでも贈るとか。



長くなってすみません。

私が思いつくのはこんな感じですが…

私の実家は近所関係ドライであまりこういったトラブルはないのですが、旦那さんの実家はご近所さんとのお付き合いが多く、結婚祝いなども頂いてご挨拶回りしたりしたので、地域性もあると思います。

お母様にも相談なさってみるといいと思いますよ 出典：

その方はさまざまな事情があるようですし、年齢を重ねて距離感を間違えてしまったのかもしれません。どちらにしろ真意はわかりませんが、関係を断つ前にまずは母に相談してみるのも手ですね。少し時間をおいて冷静になってからまた考えてみてもいいのではないでしょうか。



慣例やお礼というのはルールがあるようでなかったり、世代間で当たり前が違ったり地域性があったりと迷うことばかり。迷ったり悩んだりしたら1人で考え込まず、親や同じぐらいの世代の方へ相談してみるのがいいのかもしれませんね。

小学生がわが子に暴言を吐いた…学校に連絡するのは大袈裟？

小学生に暴言を吐かれた:( ＃´°ω°` ):ｲﾗｯ



近所に小学校があり、日頃たくさんの小学生が通ります。



今日買い物から帰ってきたときの話です。



私が車の中で荷物整理をしている間に、庭に1人でいた子供(年中)に向かって暴言を吐かれました😠



通りがかりの中学年くらいの帰宅中の男の子2人組で、車の影から「バーカ」的なことを一言ずつ叫んで笑いながら走り去って行きました😠

(私が車の中に居ることは気づいていなかった様子)



幸い子供は虫に夢中で自分に向かって言われたのは気づいてないようです🤣



しょーもないイタズラなのはわかりますが、学校に報告するのはやりすぎですか？😅😣



腹が立つのもありますが、大人の隠れて弱いものイジメをするその子達のことも心配です😥

今回は些細なことですが、家に対するイタズラが常習になっても困りますし…



大事にするつもりはなく、こういうことがありましたのでご報告まで、ご指導お願いします、という感じで小学校に伝えるのはやりすぎでしょうか？

ご意見いただけると嬉しいです(*･ω･)*_ _)ﾍﾟｺﾘ



※追いかけましたが走り去った後で、名前とかはわかりません😥 出典：

買い物から帰宅し、車の中で荷物の整理をしていると、庭に居た子どもに向かって、学校帰りの小学生2人組が暴言を吐いて笑いながら走り去る姿を見た投稿者さん。投稿者さんが車に居たことには気付いていなかったようです。



小さないたずらだったのかもしれませんが、もし子どもが気付いていたらショックを受けていたはず。大事にするつもりは無いものの、今後同じようなことが続くと困るので、今回のことを学校に報告してよいものかと悩んでいるようです。

電話すべき？単なるギャングエイジ？ママリに寄せられたさまざまな声

こちらの投稿者さんの意見に関して、ママリにはさまざまな声が寄せられました。



まず、学校に電話すべき内容だとの声をご紹介します。

居ますよね、自分より明らかに力の差がある子に、攻撃する子。

そこら一体の地域に言って回ってそうで心配ですね。

反論出来ない人を狙って。



また遭遇したくないので、私は電話しますね。

大体の下校時間でも目安になるんじゃないですかね。 出典：

電話していい内容だと思います。

気付いてなかったからいい、実害がなかったらいいとかいう話ではなく、なんの落ち度もない自分より小さい子に向かって暴言を吐くという行為自体がおかしいですよね。

いじめっ子になるのってそういう子かなぁと思います。



今回のようなことをしてはいけないと教えるのも学校の役割だと思います。

まずは学校で全体に注意をしてもらい、それでなくなるなら良いですし、もしまたされたらその子たちの特徴をしっかり覚えて伝えるかなと思います。

こちらが直接声を掛けられるようならしますが、やはりまずは学校からの注意かなと思います。 出典：

子どもに実害は無かったとは言え、その場にいただけの小さな子どもに向かって「バカ」など暴言を吐くことがおかしいことなので、学校に連絡すべきだとの声が届きました。次にまた同じようなことがあると、今度は子どもが傷付けられてしまう可能性もありますよね。そんなことをさせないようにするためにも、児童を指導することも学校の役割ではないかとのこと。



突然のことで顔を見ることができなかったようですが、子どもたち見かけた下校時間を伝えると、どの学年なのかのヒントになるかもしれないので、先生には時間も伝えると良いですね。

次に、いたずらをしたい年ごろなのではとの声をご紹介します。

いわゆるギャングエイジでそういうことをしちゃう時期なのかなぁと、今回だけなら様子を見ていいのではないでしょうか🤔何度も嫌がらせをされる、もっとひどいことをされるとかなら報告するのもありかなと思います。 出典：

中学年くらいの男の子たちだったとのことから「ギャングエイジ」と呼ばれる、仲間同士でつい調子に乗ってしまう時期なのではとの声が届きました。そのため、今後も同じようなことが続いたり、悪質なものになるようなら学校に連絡しても良いのではとの声が寄せられました。



やられた側からすれば相手の年代に関わらず許せることではなく、気持ちも収まらない中では判断が難しいですよね。

子どもでも理解しなければいけないこと

中学年にあたる年ごろからは、周囲に反抗的な態度を取ることがあるようです。そのような時期だと頭では分かっていても、無関係なわが子に悪意のある言葉を向けられるのはおかしな話。小学生たちは深く考えずにこうした行動に出たのかもしれませんが、それが「悪質でいけないこと」である事実は、子どもでも理解する必要があるのではないでしょうか？ そのためには大人からの助言が必要な場合も。投稿者さんが検討しているように、学校に伝えて指導してもらうのも方法の1つですよね。同じことが今後続かないことを願っています。

トラブルの渦中になりやすいわが子、どう対処したらいい？

小1男児です。

担任から電話があり、学校生活で加害側被害側双方でトラブルの渦中になりやすいと言われました。



加害については初耳で、お友達に暴言を吐いて泣かせてしまったとのこと。



被害については、叩かれたり蹴られたりすることが多いとのこと(我が子も全く手が出ないというわけではないとのこと)。



上記はそれぞれ別の子とのトラブルです。



先生に「今後大きなトラブルになりそうじゃないですか？」と問うと「そうならないように気をつけます」と言われ、学校側も懸念しているということが伝わってきました。



我が子はテンションが上がるとふざけてしまい相手に嫌悪感を抱かせてしまうことがあると幼稚園時代の先生からも言われていました。

姉弟関係でもそうで、「嫌だ」が通じません。むしろエスカレートします。



問題が起きるごとに本人にも伝えていますが全く治る様子はありません。



親としてどのようにしたらいいでしょうか？

被害は乗り越えるしかありませんが、加害についてはショックしかないです。 出典：

こちらのママは、息子である小学1年生の男の子が「トラブルの渦中になりやすい」と担任の先生から電話が来たそう。しかも加害者側・被害者側の双方だそうで、幼稚園のころから「相手に嫌悪感を抱かせる」と、先生に指摘されることがあったそうです。



本人に伝えても全く治る様子がないようで、ママも対処について困惑しているようです。

同じ境遇のママから寄せられた回答

うちも、加害者側になるタイプです😫暴力はないけど、衝動性が強いので、悪ふざけが過ぎるから、いつか大きなトラブルになるんではないかとビクビクしてます😔率先して危ない事して、友達も巻き込むような事しそうだなと💦



ちなみに、ADHDと診断されてます😔されるより、する方が、親の精神的ダメージが大きいですよね😢 出典：

ここからは質問に対して寄せられたママの声をご紹介します。

発達障害の可能性もある

こちらのママから寄せられた話では、同じような境遇の子どもがADHDと診断されているとのこと。自分の力ではどうしようもないと感じたら、一度専門機関に相談してみるのもいいかもしれませんね。

小学生になってから気づくことも

今小3で、ちょうど1年前に初めて発達検査して診断されましが、元々育て難さはずっと感じていて、一般的な症状や困り事と同じだったので、診断されても「やっぱりな」って納得でした😅とくに保育園や小学校の時に何か言われた事はなかったので、母親の感ですね😔 出典：

先ほどの回答をくれたママが、自身の子どもが診断された際の詳細を話してくれています。元々育てにくさは感じていたとのことですが、保育園や小学校で何か言われたことはなかったようです。母親が早くに行動を起こしたことで、早期治療につながったのですね。

子どものためを思って、専門機関に一度相談してみることも大切

「学校でのトラブルが多い…」「自分では気づかなかったけど、周囲の人から指摘されることが増えてきた…」このようなわが子の悩みを抱えている人は珍しくありません。



自分の子どもに育てにくさや違和感を感じたら、1人で抱え込まずに一度専門機関に相談してみると良いかもしれませんね。

