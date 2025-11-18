ミュージシャンのGACKTさんが2025年11月18日にXを更新し、「チャッピー」こと生成AIのChatGPTに質問を投げかけたものの、思った答えが得られなかったことを明かした。

「ワタシも20年の加工が入ってますー！」に言葉返せず

GACKTさんはXで、「今日のテレビの収録で久しぶりに大阪に来たんだが、昨日はジョーブログのジョーの、立ち飲み屋の店に足を運んだ」と、YouTubeのジョーブログさんのお店に足を運んだことを明かした。

ジョーブログさんから「この店の内装は、20年経っている様な加工をして古さを出しているんです」という説明を受けたとのことだが、GACKTさんは「それを聞いていた横のオバチャンが、『ワタシも20年の加工が入ってますー！』とすかさず会話に入ってきた」と明かした。

これにGACKTさんは、「その言葉に上手な返しが何一つできず...、『そうなんですねぇ...』としか言えなかった」とのこと。「自分に猛烈に反省」とつづった。

「大阪のオバチャンはチャッピーより強い」

そこでGACKTさんは、「あの時にどう返すのが正しかったのか、チャッピーに聞いてみた」と、ChatGPTに返事の例を質問してみたという。

しかし、返ってきたものは、「え、そしたらアンティークとして値段つきますやん」「磨き直したらプレミア上がりそうですね」「じゃあ店より価値ありますね、間違いなく」だったとし、GACKTさんの意にそぐわないものだった様子。

GACKTさんは、「うーん、チャッピーも大したことない」と断言し、「大阪のオバチャンはチャッピーより強い。大阪のオバチャンにAIが勝つ日はまだまだ遠い」とつづっていた。

このポストにGACKTさんの元には、「朝から笑ってしまいました」「大阪のおばちゃんの返し上手ですよね」という声が集まっていた。