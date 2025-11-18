メ～テレ（名古屋テレビ）

17日はドラゴンズの契約更改交渉があり、3人の選手が交渉に臨みました。

チーム最年長・40歳の大島洋平は、大幅4000万円ダウンの推定6000万円プラス出来高で契約を更改しました。

今シーズンは、通算安打数を球団歴代3位となる2067安打まで伸ばしたものの、自己最少となる59試合の出場にとどまりました。

今シーズンも、リリーフ陣の柱として活躍した清水達也。

「55試合登板ということで、自分の中ではよく頑張ったと思う。3000万円アップです」(清水達也投手)

4年連続となる50試合登板を達成し、シーズン途中では抑えも務めた26歳。

推定1億2500万円で、一発サインしました。

現在は、腰痛のためリハビリに専念。

来シーズンへ、まずは体の状態を万全にしていきます。

細川成也選手は3800万円アップで契約更改

そして3800万円アップの推定1億3000万円で契約を更改した、細川成也。

右太ももウラのケガで一時戦線を離脱したものの、6月に1軍復帰を果たすと、そこからホームランを量産。

チーム最多となる75試合で4番に座り、3年連続でホームラン20本を達成しました。

「来年はけがなく、1年間通して1軍の試合に出られるように。チームの勝ちに貢献できるように、1年間通してやっていきたい」(細川成也選手)

(11月18日6：00～放送メ～テレ『ドデスカ！』より)