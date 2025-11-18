時事問題から身のまわりのこと、『婦人公論』本誌記事への感想など、愛読者からのお手紙を紹介する「読者のひろば」。たくさんの記事が掲載される婦人公論のなかでも、人気の高いコーナーの一つです。今回ご紹介するのは愛知県の50代の方からのお便り。歯周病予防に、夜寝る前のマウスウォッシュを数分間しているそうなのですが――。

* * * * * * *

遺伝子のなせる業

歯周病をとても怖がっている私。親、親戚、きょうだいがみんな歯周病なのだ。朝、昼、夜の食後の歯磨きはもちろんのこと、夜寝る前にマウスウォッシュの液を数分、口の中でくちゅくちゅやっている。

当然、マウスウォッシュ中は会話ができない。夫に何かを伝えたい時は、喉の奥で「うーーーううう、うう、うう」みたいに声を出し、さらにジェスチャーで表現する。それを夫は、全然わかってくれない。

「え？ 炊飯器のスイッチを入れるの？」「ううん！（ちがう！）んんんんんん」「テレビを消すの？」「ううん！」。やがて夫が「わからん！ 液を吐き出してから言って」と不機嫌になる。どうしてわかってくれないの？ こんなにわかりやすく表現しているのに。

その証拠に、娘たちはちゃんとわかるんだもの。さらには5歳の孫娘も、「このかごをそっちへもっていって、せんたくものをここにまとめておけばいいんだね」と言ってくれた。複雑なお願いまで伝わって、私は満面の笑みで、ガッツポーズ。

でも、娘のお婿さんたちにも全然伝わらなかった。「これは血だね」と娘たち。遺伝子のなせる業だ。娘と孫には私のDNAがある。お婿さんと夫にはない。

なるほど、そういうことかと納得した。

※婦人公論では「読者のひろば」への投稿を随時募集しています。

投稿はこちら

※WEBオリジナル投稿欄「せきららカフェ」がスタート！各テーマで投稿募集中です。

投稿はこちら