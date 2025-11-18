年を重ねるにつれて腰が曲がるのは、自然なことだと思っていませんか。そのまま放置すると、腰痛や足のしびれ、内臓障害など全身の症状につながり、精神面に悪影響を及ぼすことも。検査とトレーニングでしっかり予防・改善しましょう（構成：古川美穂 イラスト：銀杏早苗）

あなたの腰、曲がりはじめていませんか？「セルフ背中曲がりチェック」

仕方がないとあきらめないで

昔から、背骨が曲がりお辞儀をしたような状態になる、いわゆる「腰曲がり」に悩む高齢の方は、一定数いらっしゃいました。けれどそういう方々は「年だから仕方がない」とあきらめて、家に閉じこもってしまう傾向があり、これまで悩みが見えづらくなっていたのです。

しかし海外では違います。たとえば私がカナダで脊椎外科研修を受けたとき、積極的な治療によって患者さんが見違えるほど回復する姿をたくさん目にしたのです。それ以来、「腰曲がりは治療できる病気である」というスタンスで、多くの患者さんに向き合ってきました。

近年は外出意欲の高い活動的な高齢の方が増えています。それなのに日本では患者・医師の双方に「腰曲がりは病気」だという認識がないため、湿布だけ処方されて治らないまま年を重ねてしまうケースも多いのです。

腰曲がりが改善した患者さんたちは一様に、とても明るく前向きになります。家族や友達と旅行に出かけるようになったり、諦めていたさまざまなやりたいことにチャレンジしたりする姿は印象的で、私自身も日々励まされているのです。

そもそも、「腰曲がり」とはどういう状態なのかご存じでしょうか。健康な背骨は、横から見ると緩やかなＳ字状のカーブを描いています。しかし生まれつき、あるいは後天的に背骨が変形することがあるのです。横から見て、お辞儀したように前に曲がった状態が「後弯症（こうわんしょう）」。後弯症の中でも、加齢や骨折によって後天的に発症したものを、一般に「腰曲がり」と呼んでいます。

ではなぜ、年をとると腰が曲がりやすくなるのか。背骨の構造とともにお話ししていきましょう。

発症するとメンタルにも影響が

背骨は「椎骨（ついこつ）」と呼ばれる24個の骨が縦に連なってできています。首の「頸椎」が7個、胸の「胸椎」が12個、腰の「腰椎」が5個。そしてすべての椎骨の間には、クッションの役割を果たす「椎間板」という円盤状の軟骨が挟まっているのです。

椎間板はやわらかく、約80％が水分でできています。しかし、加齢とともに水分は減っていき、70〜80代になると、厚さ7ミリほどあった椎間板が3ミリぐらいまで縮小することも。

椎骨と椎骨は背中側で椎間関節により連結されているため、椎間板の後方は潰れにくくなっています。しかし、前方は連結部分がないため潰れやすく、腰が前に曲がりやすい状態になるわけです。（図参照）



●腰曲がりの仕組み

また、女性は閉経すると、骨の新陳代謝に重要な役割を果たすエストロゲンというホルモンが急減し、骨密度が低下します。そして骨粗しょう症になると、椎骨がもろくなって変形し、圧迫骨折と呼ばれる状態に。このときもやはり前方が潰れますから、腰曲がりを発症してしまうことになるのです。



（写真：stock.adobe.com）

高齢になると筋力も低下します。特に腰背部の筋肉が減少すると、前に倒れないように後方から背骨を引っ張る力が弱くなり、より腰曲がりが進行してしまうのです。

腰曲がりの中でも、加齢による骨や筋肉の変化で起きるものを「変性後弯症」、骨折が主な原因で起きるものを「外傷性後弯症」と呼んでいます。外傷性後弯症は若い人でも起こりますが、高齢者では変性後弯症と外傷性後湾症が合併した状態も多くみられるのが特徴です。

腰曲がりになると、身体にさまざまな悪影響が出てきます。わかりやすいものでは、腰痛、歩行障害、立位困難など。台所での立ち仕事がつらくなり、お腹でシンクにもたれかかったり、肘をついて作業をしたりしている、という患者さんの話をよく聞きます。

前かがみの姿勢になるため歩きづらく、肩凝りや手足のしびれが出てくる場合も。さらに、曲がった背骨が腹部・胸部を圧迫し続けるため、逆流性食道炎になったり、呼吸機能が低下するなど、症状は内臓を含めた全身に及びます。

メンタル面への影響も見逃せません。腰が曲がっているために年齢より老けて見え、気持ちからも若さが失われる。その結果、外出を避け引きこもりがちになり、認知症を引き起こすきっかけになったり、運動機能の低下が進んだりするケースもあるのです。

＜後編につづく＞