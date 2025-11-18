岡山天音さん主演のＮＨＫ夜ドラ『ひらやすみ』（総合月〜木、午後10時45分〜）の第10回が11月18日、放送される。原作は真造圭伍さんによる同名人気漫画。



岡山天音さん演じるヒロトは29歳、元俳優でお気楽な自由人だ。近所のおばあちゃんから譲り受けた東京・阿佐ヶ谷の平屋で、いとこのなつみ（森七菜さん）と２人暮らしを始める――。

【写真】なつみは浴衣姿で…

ヒロトと顔見知りになる不動産会社の立花よもぎを吉岡里帆さん、ヒロトの親友・野口ヒデキを吉村界人さんが演じる。

脚本は米内山陽子さん、語りは小林聡美さん。



＊以下11月18日放送回のネタバレを含みます。

第10回あらすじ

阿佐ヶ谷七夕祭りの季節がやって来た。街の人が作ったハリボテが商店街を彩る祭りだ。

ヒロト（岡山天音）のバイト先では、天才？なつみ（森七菜）の協力で、独創的なハリボテを作り上げる。

ハリボテを商店街に運んでいると、不動産屋のハリボテを作っているよもぎ（吉岡里帆）に出会う。

「祭りって楽しいっすね！」とご機嫌なヒロトに対して、よもぎは…。またしても気まずいヒロトが迎えた、お祭り当日―。