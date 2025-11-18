大泉洋さん主演、野木亜紀子さん脚本のドラマ『ちょっとだけエスパー』（テレビ朝日系、火曜午後９時〜）の第5話が11月18日に放送される。

【写真】世界を救うミッションを邪魔するのは…

会社をクビになり、人生詰んだサラリーマン、文太（大泉洋）。ある日、“ちょっとだけエスパー”になって世界を救うことに。彼に課された不条理で不可解なルールは“人を愛してはならない”ということ。ちょっとだけエスパーな人たちが繰り広げるSFラブロマンスの行方は――。

文太と暮らすことになる“仮初の妻”に宮崎あおいさん（「崎」は正しくはたつさき）、文太のエスパー仲間に、ディーン・フジオカさん、高畑淳子さん、宇野祥平さん。文太たちに接近する謎の大学生に北村匠海さん。ちょっとだけエスパーを生み出した会社社長に岡田将生さん。

主題歌はこっちのけんとの『わたくしごと』

＊以下、11月18日放送回のネタバレを含みます。

第5話あらすじ

文太（大泉洋）のEカプセルを飲んでしまった四季（宮崎あおい）に、なんとエスパーが発現！誕生祝いのケーキの蝋燭を吹き消そうとしたその時、フッと吹いた息で文太は縁側まで吹っ飛ばされて――。

後日、たこっぴでは新たに生まれた“吹っ飛ばしエスパー・四季”を迎え入れ、たこ焼きパーティーでどんちゃん騒ぎ。



（『ちょっとだけエスパー』／(c)テレビ朝日）

触れるとちょっと心の声が聞こえるエスパー・文太、花咲かエスパー・桜介（ディーン・フジオカ）、レンチンエスパー・円寂（高畑淳子）、アニマルお願いエスパー・半蔵（宇野祥平）と合わせて、”ちょっとだけ”の５人だから《ビットファイブ》と名付けながら記念撮影をする５人。

しかし、いよいよ「ノナマーレ」の社長・兆（岡田将生）に報告すべきではないかと不安を覚えはじめ…。

ついに決戦当日

そんな中、兆から緊急招集がかかる。【ある組織が受け渡しを行うアタッシェケースを奪って海中に沈める】という特別ミッションには、なんと人の命がかかっているらしい。



（『ちょっとだけエスパー』／(c)テレビ朝日）



更に文太は兆に居残りを命じられ、衝撃の《使命》を告げられて―？

ついに迎えた決戦当日。

そこに現れたのは、世界を救うミッションを邪魔する《敵》。

HERO vs Villain――。

はたして、戦いの行方は―？