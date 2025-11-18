矢田亜希子、母と「IKEAでお茶」 ボリュームにもファン驚き「細いのにそんなに食べれるの？」「お茶レベルじゃない」
俳優の矢田亜希子（46）が15日、自身のインスタグラムを更新。プライベートショットを公開した。
【写真】「細いのにそんなに食べれるの？」ボリューム多めの料理を前に笑顔の矢田亜希子
矢田は「先日、、、たまたま通りかかったので母と久しぶりすぎるIKEAでお茶!!といいつつたくさん食べてますね」とのコメントとともに、ボリューム多めの肉やポテトなどの皿を前に笑顔を見せる自身のソロショットと、店舗前での私服ショットをアップした。
この投稿にファンからは「細いのにそんなに食べれるの？って思いました。美味しそうです」「お茶レベルじゃないですね」「お母さんも大喜びでしょうね！」「お茶…ではないね 普通に食事」「凄い、ふらっとIKEAに居るんだ」「いつもステキ過ぎます」「正面から見ると益々綺麗」などの反響が寄せられている。
【写真】「細いのにそんなに食べれるの？」ボリューム多めの料理を前に笑顔の矢田亜希子
矢田は「先日、、、たまたま通りかかったので母と久しぶりすぎるIKEAでお茶!!といいつつたくさん食べてますね」とのコメントとともに、ボリューム多めの肉やポテトなどの皿を前に笑顔を見せる自身のソロショットと、店舗前での私服ショットをアップした。
この投稿にファンからは「細いのにそんなに食べれるの？って思いました。美味しそうです」「お茶レベルじゃないですね」「お母さんも大喜びでしょうね！」「お茶…ではないね 普通に食事」「凄い、ふらっとIKEAに居るんだ」「いつもステキ過ぎます」「正面から見ると益々綺麗」などの反響が寄せられている。