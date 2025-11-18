コメディからシリアスな作品まで圧倒的な存在感を見せる一方でバラエティでは軽妙な語り口で笑いを取る俳優の大泉洋さん。主演するSFラブロマンス『ちょっとだけエスパー』（テレビ朝日系、毎週火曜９時〜）では、ひょんなことからエスパー能力を手に入れてしまったサラリーマン・文太を演じている。脚本の野木亜紀子さんが「あて書き」したという文太は、コミカルな中にも哀愁が漂う大泉さんならではの魅力を引き出した役。大泉さんに作品への思いを聞いた。（取材・文：婦人公論.jp編集部・油原聡子 撮影：本社・武田裕介 ヘアメイク：白石義人 スタイリスト：九（Yolken））

【写真】四季と文太はかりそめの夫婦だが…

* * * * * * *

ただただ楽しみ

野木さんとは、映画『アイアムアヒーロー』以来のお仕事です。本当に力のある脚本家なので、どんな物語になるか、ただただ楽しみにしていました。初回放送がほかのドラマに比べて遅かったので、放送開始が待ち遠しかったですね。こんなに自信をもってお届けできるドラマもそうないんじゃないかと思っています。早く世界中から賛辞を浴びたい。「ああ、面白かった」と言われたくてしょうがなかったです。（笑）



大泉洋さん

＜大泉さんが演じるのは、ちょっとした横領で会社をクビになり、家族も財産も失って、人生詰んだサラリーマン、文太。ある日、「ノナマーレ」という会社の採用面接を受けることに。最終面接で社長の兆（岡田将生）からカプセルを飲むように迫られる。採用されるために思い切ってカプセルを飲んだ文太は“ちょっとだけエスパー”になってしまう＞



文太さんは会社を横領でクビになって、財産もなくなる。人生に絶望していた人間が、兆社長に拾われて会社員となり、そしてエスパーとなって世界を救う話です。文太さんはとてもやさしくて、穏やかな人物。周りに流されてしまうところや強く言えないところもある。僕も意外とそういうタイプです。



野木さんは「大泉洋にはエレジーがある」とおっしゃってくださったので僕が抱えるこのエレジーを、出さなきゃいけない。いただいた設定を、どれだけ自分の胸に落とし込んで演じていくか。実に巧みに、気持ちよく切なくしてくれる脚本ですから、演じていると楽しいし、「野木さん、こんなに素晴らしいシーンをやらせてくれてありがとう」という気持ちになります。



穏やかな人物

＜ちょっとだけエスパーな仲間たちと日々のミッションをこなし、世界を救っていく文太。文太は手で触れると相手の心がわかるという能力に目覚める＞

主演なので僕の目線で物語が進んでいきます。僕が驚くところで、いかに視聴者も驚くか。僕の感情に視聴者がより乗っていけるようにということを意識して演じていましたね。



大泉洋さん

文太さんは手を触れると相手の声が聞こえるというエスパー能力があります。もし僕に他人の気持ちがわかる能力があったら、すぐに封印したい。いやでも聞こえてくるって怖いじゃないですか。大人はね、いろんなことを我慢しているだろうから肯定的なことばかり聞こえるわけでもないだろうし。本当にこの能力があったらノイローゼになるんじゃないかなあ。

もしもエスパーになれるとしたら、僕が欲しい能力は瞬間移動。移動が圧倒的に多い仕事なので、移動で疲れてしまうんです。北海道へ瞬間移動できたら１日で６時間浮く。その６時間で眠ることができるし、ほかの仕事もできる。家族との時間も増える。だいたい撮影で行くロケ地も遠方ですからね。瞬間移動の能力があったら働きやすくなって休みが増えると思います。

可愛いだけじゃない宮崎あおい

＜文太は、文太を夫だと信じ込むかりそめの妻・四季（宮崎あおい、「崎」はたつさき）と社宅で暮らす。文太に課された不条理で不可解なルールは“人を愛してはならない”ということだが、徐々に文太と四季の距離は近づいていき――＞

「夫婦という設定で一緒に住んでください」と言われたかりそめの妻が四季。「愛しちゃいけない」と言われているものの、四季という女性は魅力的な妻なんですよ。四季は文太のことが大好きだし、それが文太にも伝わってくる。

様々な出来事が起こって、四季がどんな人なのか、何を背負った人間なのかが見えてくると、より文太が抱えるものが複雑になっていきます。愛しちゃいけない存在である四季がどんどん大切な人になっていくんです。



大泉洋さん

宮崎さんと前回共演したのは７年前のドラマ『あにいもうと』でした。僕が兄で、とにかく喧嘩ばっかりしているきょうだい。当時は宮崎さんの魅力をちょっとしか見ることができなかった。今回は、夫婦役で、しかも四季は文太さんに対して愛情表現を開放しちゃう人。四季はすごく可愛いんですが、可愛いだけじゃない。平たく言えば、宮崎さんの芝居がうまいという一言になるんですが、宮崎あおいさんという女優のすごみを感じています。

緻密な野木脚本

＜脚本の野木さんはエンタメと社会性を両立させた作風で人気だ。緻密な脚本には無駄がなく『ちょっとだけエスパー』の第２話も予想外の結末がＳＮＳで話題になった＞

野木さんの脚本は展開のための会話じゃなくて、人物が描かれている会話なんです。僕たち俳優は楽しい会話がしたいんですよ。野木さんの脚本通りにお芝居をすると気持ちが動いていくから無理に演じる必要がないんです。連続ドラマは、だいたい３話とか４話とかで「出演者の中のこの人が主役の回」といえるような回があって、順番に登場人物が描かれていく。

でも野木さんの場合は、常に全員が最終話に向かっている。全話を通して伏線が緻密に描かれている。「後から考えるとこういうことだったのか」と思うようなことがあります。複雑に展開しながらも穴がない。「どんな頭しているの？」と思っています。



（『ちょっとだけエスパー』／(c)テレビ朝日）

本当のことを言うと、『ちょっとだけエスパー』はめちゃくちゃ面白い作品なので、何も知らないで観てほしい。この先どうなっていくとか言いたくない。野木さんの脚本が本当に素晴らしいから、何も考えずにジェットコースターに乗ったような気分で観てくれたほうがいいと思っています。

芸能生活30周年

10月に芸能生活30周年を迎えまして、『ちょっとだけエスパー』の現場でお祝いをしてもらいました。今年で52歳。変化は感じています。体の無理がきかないから、働き方を変えざるを得ない。「昔できたことがもうできない」というのを大前提に仕事していかなきゃいけないんです。

「あと何本仕事できるのかな？」という切なさも感じますね。もちろん70歳になってもたくさんお仕事なさっている方もいるし、そう考えると「まだまだ」ではある。



大泉洋さん

それでも昔だったら年間3本、多ければ4本仕事をしていたものが、「もう3本はできないね」となると年間2本をどうするのか。ここから先、できる役も変わってくるだろうし、ちょっとだけ焦りもあります。

でも、年を取ることの楽しみもあって。60歳を超えたらどんな役をやるんだろうと考えたり、役者以外の仕事もあるかもしれないと想像したり。仕事を休むこともあるかもしれないけれど、その時にどんなプライベートを過ごそうかなと考えるのも楽しいんですよ。