2026年夏に公開されるディズニーの実写映画『モアナと伝説の海』の予告編とティザーポスターが公開された。

南の島と大海原を舞台に、“海に選ばれた少女”モアナの姿を描き、2017年に日本公開された長編アニメーション『モアナと伝説の海』。神秘的な伝説が息づく南海の楽園モトゥヌイ島に暮らす海と特別な絆で結ばれた少女・モアナが、世界を救うために大海原へと冒険の旅に出る。伝説の英雄マウイを探し出し、共に様々な苦難を乗り越え、自分の進むべき道を切り拓いて行くモアナの姿が幅広い層の人々の共感を呼び、ディズニー・アニメーションを代表する新たな一作となった。

世界興収は6億4千万ドルを突破し、第89回アカデミー賞では長編アニメーション賞と主題歌賞の2部門にノミネート。さらにディズニーの動画配信サービスのディズニープラスではサービス開始以降、最も多く視聴された映画のひとつとして公開から8年を経た今もなお圧倒的な人気を誇っている（2024年時点）。そして2024年12月に公開された続編『モアナと伝説の海2』は、前作を大きく上回る10億5千万ドルの大ヒットを記録した。

実写版で監督を務めるのは、ミュージカル映画『ハミルトン』のトーマス・ケイル。主人公モアナ役には18歳の新人キャサリン・ラガイアが抜擢され、アニメーション版『モアナと伝説の海』でも同役の声優を務めたドウェイン・ジョンソンが再び半神半人のマウイを演じる。

実写版『モアナと伝説の海』初の予告編では、海を愛し、海に選ばれた少女モアナの内なる心の声を映した曲「How Far I'll Go」にのせて、緑輝く美しいモトゥヌイ島で平和に豊かに暮らす人々や、モアナに立ちはだかるココナッツの海賊カカモラ、モアナがかわいがるニワトリ・ヘイヘイの姿も映し出され、アニメーションでお馴染みのキャラクターの登場が明かされる。また、幼きモアナが初めて海と交わる様子や、どんな生き物にも自在に姿を変えられる“神の釣り針”から閃光が走り、虫や鷹へと変身するマウイの後ろ姿も映し出されている。

あわせて公開されたティザーポスターには、海と特別な絆を結ぶモアナが描かれている。また、は船の上で「How Far I'll Go」を歌うモアナの姿を切り取った場面写真も公開された。

