大腸がんの手術を終えて退院したことを公表しているタレントの歩りえこさんが、自身のインスタグラムを更新。手術後、トイレへ行く回数が1日80回から半減したことを明かしました。



【写真を見る】【 がん闘病 】 歩りえこさん 大腸がんの手術後 「トイレ80回マラソンを完走していた私ですが、なんと…！最近は 40回に激減！！」





歩さんは、「手術後、トイレ80回マラソンを完走していた私ですが、

なんと…！最近は 40回に激減！！」と投稿。「普通の人からしたら “40回て何？” だと思うけど、こっちは 半額セール並みの衝撃 なんです。」「え、今日あんまり行ってなくない？」って自分でびっくりしてるレベル。」と、率直な感想を綴っています。







また、食事の面でも、「ついにやりました。入院中からずっと恋い焦がれていた 海鮮丼 を解禁…！！」と綴り、手術後初めて海鮮丼を食べたことを報告しました。歩さんは「あのキラッキラの刺身とイクラを見た瞬間、『プリン体ってこんな神々しかったっけ？』と感動で震えた。」と喜びを表現しています。







一方で、「入浴はまだシャワーのみ。手術後1ヶ月は傷口からの感染を防ぐために湯船NGらしく、我が家の風呂に入りたいけどひたすら我慢。」と、手術から2週間以上経っても、まだ湯船に浸かれない悩みを吐露しています。







それでも歩さんは、「トイレ40回はかなりの進歩！食生活は辛い物と脂っぽいもの以外は大体okなので焦らず、でもしっかり前へ。」「今日も腸と対話しながら、オムツと整腸剤に助けてもらい生きていきます。」と前向きな言葉で締めくくりました。







先日の投稿で、歩りえこさんは、自身の排便障害について、「私の場合は直腸がんで直腸を切る手術をした。本来便を一時的に溜めておく場所の容量が小さくなっているので、トイレにダッシュしても間に合わないことがある」「しかも、手術した場所の神経はまだ麻痺しているので、出ている感覚がないのに出てしまうこともある…。」と、告白。





更に、「トイレに間に合わなかった時にはオムツにしてしまい、もう心底自分が嫌になり、トイレで泣きじゃくった。」「『何て情けない自分…いい歳をして便を漏らしてしまう24時間オムツ生活。赤ちゃんと一緒じゃないか』って自己嫌悪全開」と心境を吐露していました。





【担当：芸能情報ステーション】