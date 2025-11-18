心とろけるホリデーを。Mr.CHEESECAKEが贈る白と緑の限定フレーバー

ホリデーシーズンに心躍るニュースが到着♡Mr. CHEESECAKEから、冬景色のように清らかな「Vanilla Pear」と、鮮やかな緑が印象的な「Praline Pistachio」の限定フレーバーが登場します。どちらも素材の魅力を最大限に引き出し、シェフ田村浩二氏のこだわりが随所に光る特別な味わいです。

白と緑の限定フレーバーが登場



Mr. CHEESECAKE Vanilla Pear

Mr. CHEESECAKE Praline Pistachio

今回登場するのは、冬の透明感を映した「Mr. CHEESECAKE Vanilla Pear」（\5,400）と、濃厚な旨味が特徴の「Mr. CHEESECAKE Praline Pistachio」（\5,832）。

Vanilla Pearはバニラと練乳を合わせた優しい甘さに、洋梨と相性の良いカルダモンやティムットペッパーのジュレを忍ばせ、品よくフレッシュな香りを引き立てます。

一方のPraline Pistachioは丁寧にローストしたピーカンナッツのプラリネが濃厚なピスタチオ生地と重なり合い、深いコクと華やかな緑色でホリデー気分を盛り上げてくれます。

チーズガーデン『チーズバウム』がグランプリ受賞♡秋冬限定フレーバーも登場

2つの味わいが奏でる冬のハーモニー



Vanilla Pearは全解凍で洋梨の甘さがより引き立ち、Uf-fuの紅茶「イヴェール」と楽しむのがシェフのおすすめ。

ピスタチオが主役のPraline Pistachioは、冷凍状態でカットしながら全解凍で味わうと旨味の重なりを堪能できます。

スパイシーな香りがアクセントのChiyaba「Strike Mountain 100g Tea tin」と合わせれば、まるで香りのレイヤーが広がるような豊かな味わいに。

手土産に嬉しいカップや限定デザートも



Petit Vanilla Pear

Petit Praline Pistachio

Pistachio Raspberry

常設店では、食べ比べにもぴったりなカップタイプ「Petit Vanilla Pear」（\945）と「Petit Praline Pistachio」（\972）もラインナップ。

さらにGINZA SIX店では、ホリデー限定のグラスデザート「Pistachio Raspberry」（\2,659）が登場します。

ピスタチオアイスやラズベリーソルベ、抹茶のブリュレなどが重なる美しい一品で、心も満たされる贅沢な時間を楽しめます。

心温まるホリデーを彩る、特別な一皿を



大切な人と囲む冬の時間を、そっと華やかにしてくれるMr. CHEESECAKEのホリデー限定フレーバー。今年は白と緑の2つの味わいが、食卓に季節のきらめきを添えてくれます。

常設店のカップタイプや限定グラスデザート、全国のポップアップなど楽しみ方はさまざま。

心がほどけるような優しい甘さと豊かな香りを、特別な季節の思い出とともに味わってみてください♪