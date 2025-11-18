¡Ú ¤ß¤Á¤ç¤Ñ ¡Û¡¡¥Õ¥£¥Ã¥·¥ó¥°º¾µ½¤ËÁø¤¤¡¡¡Ö¥«¡¼¥ÉÈÖ¹æ¤òÆþÎÏ¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡×¡¡¥Î¥Ö¥³¥ÖµÈÂ¼¤â¡¡¡Ö¤È¤¢¤ë¥µ¥¤¥È¤ò¸«¤Æ¤¤¤¿¤é¥«¥·¥ã¥«¥·¥ã¤Ã¤Æ»£¤é¤ì¤¿¡×
¥â¥Ç¥ë¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¤ß¤Á¤ç¤Ñ¤³¤ÈÃÓÅÄÈþÍ¥¤µ¤ó¤È¡¢¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡ÖÊ¿À®¥Î¥Ö¥·¥³¥Ö¥·¡×¤ÎµÈÂ¼¿ò¤µ¤ó¤¬¡Ö¥Î¡¼¥È¥ó Genie AI ¥¢¥·¥¹¥¿¥ó¥È¿·µ¡Ç½È¯É½²ñ¡×¤ËÅÐÃÅ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¡Ú ¤ß¤Á¤ç¤Ñ ¡Û¡¡¥Õ¥£¥Ã¥·¥ó¥°º¾µ½¤ËÁø¤¤¡¡¡Ö¥«¡¼¥ÉÈÖ¹æ¤òÆþÎÏ¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡×¡¡¥Î¥Ö¥³¥ÖµÈÂ¼¤â¡¡¡Ö¤È¤¢¤ë¥µ¥¤¥È¤ò¸«¤Æ¤¤¤¿¤é¥«¥·¥ã¥«¥·¥ã¤Ã¤Æ»£¤é¤ì¤¿¡×
¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¥½¥Õ¥È¡Ö¥Î¡¼¥È¥ó¡×¤Ï¡¢AI¤ò°ÍÑ¤·¤¿º¾µ½ÂÐºö¤Ë¸þ¤±¤¿¿·µ¡Ç½¡Ö¥Î¡¼¥È¥ó Genie¡ÊAI ¥¢¥·¥¹¥¿¥ó¥È¡Ë¡×¤Î¼ÂÁõ¤äµ¡Ç½¤Î¶¯²½¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
2023Ç¯¤Ë¥Õ¥£¥Ã¥·¥ó¥°º¾µ½¤ËÁø¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤ÈÏÃ¤¹¤ß¤Á¤ç¤Ñ¤µ¤ó¡£Åö»þ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ß¤Á¤ç¤Ñ¤µ¤ó¤Ï‟¥á¡¼¥ë¤ÇÍè¤¿¤ä¤Ä¤Ë¥«¡¼¥ÉÈÖ¹æ¤òÆþÎÏ¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£Â¿Ê¬¤½¤ì¤·¤«¹Í¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤¡£º£¤Ç¤â²ñ¼Ò¤Î¸ø¼°¤Î¤ä¤Ä¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡É¤ÈÌÀ¤«¤¹¤È¡¢‟µÞ¤Ë10Ëü¤È¤«¥«¡¼¥É¤ÇÍî¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£¤½¤Î»þ¤Ï¸½¶âÇÉ¤Ç¡Ö¤³¤ó¤ÊÇã¤¤Êª¤ò¤¹¤ë¤Ï¤º¤¬¤Ê¤¤¡×¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¡¢¥«¡¼¥É²ñ¼Ò¤Ë¸À¤Ã¤¿¤é°ú¤Íî¤È¤µ¤ì¤º¡¢Èï³²¤Ë¤ÏÁø¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£»ä¤ÏAmazon¤À¤È»×¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡É¤È¿¶¤êÊÖ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¤ß¤Á¤ç¤Ñ¤µ¤ó¤ÎÍ§¿Í¤âº¾µ½¤ÎÈï³²¤ËÁø¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¡¢‟·Ù»¡¤ÈÅÅÏÃ¤¹¤ëÂáÊá¾õº¾µ½¤ËÁø¤Ã¤Æ¡¢100Ëü±ß¤¯¤é¤¤¼è¤é¤ì¤¿¤Ã¤ÆÊ¹¤¤Þ¤·¤¿¡£·Ù»¡¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤±¤É¤É¤¦¤Ë¤â¤Ç¤¤Ê¤¤¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤Æ¡£¿§¡¹Ê¹¤¤¤¿¤éÉÝ¤¤¤ï¤Ã¤Æ»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¡É¤È¿È¶á¤Êº¾µ½Èï³²¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
°ìÊý¡¢µÈÂ¼¤µ¤ó¤âº¾µ½¤ËÁø¤¤¤«¤±¤¿¤½¤¦¤Ç¡¢‟¤È¤¢¤ë¥µ¥¤¥È¤ò¸«¤Æ¤¤¤¿»þ¤Ë°ì²ó¥«¥·¥ã¥«¥·¥ã¤Ã¤Æ»£¤é¤ì¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡£¤½¤Î¸å¥á¡¼¥ë¤Ç¡Ö¥Ó¥Ã¥È¥³¥¤¥ó¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¯¤ì¡×¤Ã¤ÆÍè¤Þ¤·¤¿¡É¤È¹ðÇò¡£µÈÂ¼¤µ¤ó¤ÏÍ§¿Í¤ËÁêÃÌ¤·¤ÆÈï³²¤ËÁø¤ï¤º¤ËºÑ¤ó¤À¤½¤¦¤Ç¡¢‟¥Þ¥¸¤Ç¥Ó¥Ó¤Ã¤Æ¡£ÅÅÏÃ¤·¤Æ¿§¡¹¤Ê¿Í¤Ë¸À¤Ã¤¿¤é¡Ö¾Ç¤ó¤Ê¡×¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤Æ¡£ËÍ¤ÏÇÏ¼¯¤À¤«¤éÁêÃÌ¤Ç¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£ÁêÃÌ¤Ç¤¤Ê¤¤¤È´í¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ê¡É¤È¿¶¤êÊÖ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÚÃ´Åö¡§·ÝÇ½¾ðÊó¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¡Û