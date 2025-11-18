日曜劇場『ザ・ロイヤルファミリー』の第6話が11月16日に放送されました。

第6話では、人材派遣会社「ロイヤルヒューマン」社長で馬主の耕造（佐藤浩市）が、がんを告白。自身とロイヤルホープの引退を宣言し、最後の有馬記念に挑みました。

その中で、耕造の隠し子・耕一（目黒蓮）が見せた行動と次回予告が反響を呼んでいます。

本作は、山本周五郎賞やＪＲＡ賞馬事文化賞を受賞した早見和真氏の小説『ザ・ロイヤルファミリー』（新潮文庫刊）が原作。競馬の世界を舞台に、ひたすら夢を追い続けた熱き大人たちが、家族や仲間たちとの絆で奇跡を起こしていく、人間と競走馬の20年にわたる壮大なストーリーが日曜劇場で描かれます。

＊以下11月16日放送回のネタバレを含みます。

第6話あらすじ

いつもあと一歩で勝利に届かないロイヤルホープですが、応援するファンは確実に増えていました。

しかし、耕造は2017年の有馬記念終了後、「来年の有馬記念を最後に自身もロイヤルホープも引退する」と告げたため、栗須（妻夫木聡）は驚きを隠せません。

さらに、耕造ががんであることを告白したため、栗須は急遽、耕造の隠し子・耕一に会いに行き、耕造と会ってもらえるように頼み込みます。

耕一は頑なに耕造と会おうとしないながらも、ホープの活躍に胸を高鳴らせていました。

そして迎えた有馬記念レース当日。雨の中、全員の夢を懸けてラストランに挑んだホープでしたが、勝利を飾ることはできませんでした。

競馬場に耕一の姿が…

栗須に頼まれても一貫して態度を変えなかった耕一でしたが、有馬記念では競馬場で声を張り上げてホープを応援する様子が描かれました。

また、耕一はレースを終えて会場を離れようとする栗須に「一度お会いしたいです。父ではなく、まず栗須さんとお話ができたら」とメールを送信。

さらに次週予告ではスーツ姿の耕一が競馬場の客席に座っているシーンが映し出されたことに視聴者が反応。

「耕一が正装で馬主席に座ってる！？」「山王から馬主を継承するのかな？」「ホープを目の前で見て気持ちが動いたのかもしれない…」「これからどうなっていくのか気になりすぎる」などの驚きのコメントが多く見られました。



