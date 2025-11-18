タレントの辻希美が11月16日、自身のYouTubeチャンネル「辻ちゃんネル」を更新。ちょっと変わったシチュエーションの「お弁当作り」動画を公開した。

【写真】辻希美が“爆速”で作った愛情たっぷりのお弁当

精力的に動画活動をしながら、5人の子どものママとして日々奮闘している辻希美。お弁当も普段から愛情たっぷりに作っているが、この日は「中学校の音楽会＝お弁当の日」であることを失念しており、また生まれたばかりの第5子・夢空（ゆめあ）ちゃんの授乳という都合もあって、とにかく急いで仕上げることに。

詳しくは実際に動画を見てもらいたいところだが、わずか20分程度で手際よく作られたお弁当は、視聴者が「時間ない中でもあるもので華やかに作っててすごい！」「本当に理想の母すぎる！」と絶賛する仕上がりだった。

玉子焼き、冷凍ではなくきちんと揚げた唐揚げ、飾り切りで見た目もきれいなウインナーソーセージに焼き鮭、ナポリタンも添えて、ご飯には海苔を振りかけ、栄養価と色味を考えてブロッコリーも入れる。お昼までに悪くならないように急いで冷ましつつ、「こんな撮ってる時間ないんですけど」と焦りながらも仕事を忘れず、“超マッハ”で日々大変なお弁当作りをこなして見せた。

ちなみにこの後、辻自身も中学校の音楽会を観に行くとのことで、もしお弁当作りが間に合わなければ、息子たちに持たせるのではなく自分で届けるつもりだったようだ。忙しい中でも日々明るく、前向きに子育てをしている姿に共感の声が集まっている。

