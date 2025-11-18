お笑いコンビ・ハリセンボンの近藤春菜さんは11月17日、自身のInstagramを更新。お笑いタレントの渡辺直美さんとのプライベートショットを公開し、反響を呼んでいます。（サムネイル画像出典：近藤春菜さん公式Instagramより）

お笑いコンビ・ハリセンボンの近藤春菜さんは11月17日、自身のInstagramを更新。お笑いタレントの渡辺直美さんと、アメリカ・フロリダにあるディズニー・ハリウッド・スタジオを訪れた時の様子を公開しました。

「だいすきなおふたり」

近藤さんは「まとまったお休みをいただき、直美ちゃんと遊びに行きました！ニューヨークとフロリダ！」とつづり、15枚の写真を投稿。渡辺さんとのプライベートショットです。いずれも「フロリダにあるDisney's Hollywood Studiosのレストランにて」撮影したもので、1〜4枚目はミッキーマウスとのスリーショット。5枚目以降には、プルートに抱き締められる近藤さんの姿が写っています。とても楽しそうでほほ笑ましいです。

コメントでは「直美ちゃんとディズニー行ったの春菜さんだったんですね！楽しそう」「直美ちゃんがYouTubeでとある方とディズニー行ったって言ってたのは、はるなちゃんだったんだぁ〜」「だいすきなおふたり」「2人ともかわいいです〜」「うわすごい楽しそう」「はるなさんとプルートの戯れ最高です」「プルートにめためたにされてる」「プルートとコントしてるの？」と、絶賛の声が寄せられました。

渡辺さんと仲がいい近藤さん

アメリカ・ニューヨークに住む渡辺さんが日本に帰国した際、近藤さんと一緒に撮影した動画がたびたび話題に。「APTダンス」や「猫ミーム」などを披露し、大きな反響を呼んでいました。気になる人は、ぜひチェックしてみてくださいね。(文:多町野 望)