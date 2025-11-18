近藤春菜、渡辺直美とのプライベートショット公開「プルートとコントしてるの？」「めためたにされてる」 近藤春菜、渡辺直美とのプライベートショット公開「プルートとコントしてるの？」「めためたにされてる」 2025年11月18日 12時35分 All About 写真拡大 (全2枚) お笑いコンビ・ハリセンボンの近藤春菜さんは11月17日、自身のInstagramを更新。お笑いタレントの渡辺直美さんと、アメリカ・フロリダにあるディズニー・ハリウッド・スタジオを訪れた時の様子を公開しました。【写真】楽しそうな近藤春菜＆渡辺直美「だいすきなおふたり」近藤さんは「まとまったお休みをいただき、直美ちゃんと遊びに行きました！ニューヨークとフロリダ！」とつづり、15枚の写真を投稿。渡辺さんとのプライベートショットです。いずれも「フロリダにあるDisney's Hollywood Studiosのレストランにて」撮影したもので、1〜4枚目はミッキーマウスとのスリーショット。5枚目以降には、プルートに抱き締められる近藤さんの姿が写っています。とても楽しそうでほほ笑ましいです。 コメントでは「直美ちゃんとディズニー行ったの春菜さんだったんですね！楽しそう」「直美ちゃんがYouTubeでとある方とディズニー行ったって言ってたのは、はるなちゃんだったんだぁ〜」「だいすきなおふたり」「2人ともかわいいです〜」「うわすごい楽しそう」「はるなさんとプルートの戯れ最高です」「プルートにめためたにされてる」「プルートとコントしてるの？」と、絶賛の声が寄せられました。渡辺さんと仲がいい近藤さんアメリカ・ニューヨークに住む渡辺さんが日本に帰国した際、近藤さんと一緒に撮影した動画がたびたび話題に。「APTダンス」や「猫ミーム」などを披露し、大きな反響を呼んでいました。気になる人は、ぜひチェックしてみてくださいね。(文:多町野 望) リンクをコピーする みんなの感想は？ 外部サイト 【写真】楽しそうな近藤春菜＆渡辺直美 ◆近藤春菜、渡辺直美とのツーショットで「120人前は食べた」と明かす！ 「120人前はさすがにないやろ」 ◆「夢叶った！」帰国した渡辺直美、近藤春菜との“猫ミーム”動画を公開！ 「声出して笑ったｗ」