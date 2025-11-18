北海道の市で「移住したい」と思う市ランキング！ 2位「函館市」を抑えた1位は？【2025年調査】
All About ニュース編集部は10月30日、全国10〜70代の男女250人を対象に「移住したい市」に関する独自のアンケート調査を実施しました。今回はその中から、北海道の市で「移住したい」と思う市を紹介します！
※本調査は全国250人を対象に実施したもので、結果は回答者の意見を集計したものであり、全体の意見を断定的に示すものではありません
【5位までの全ランキング結果を見る】
回答者からは「自然の良さや食が美味しく住みやすそう」（60代女性／北海道）、「以前行った時、食べ物も美味しく、街が騒がしくないのが良かったから」（40代女性／神奈川県）、「五稜郭公園を散策できるから」（60代女性／滋賀県）などのコメントがありました。
回答者のコメントを見ると「千歳空港があって交通も便利そうだから」（20代女性／長野県）、「都市の利便性と、北海道の美味しい食べ物を目当てに移住してみたい」（50代男性／静岡県）、「都市と自然のバランスが良く、就職や教育、医療環境も充実しているから」（30代女性／愛知県）といった声がありました。
※回答者のコメントは原文ママです
この記事の執筆者：
坂上 恵
All About ニュースの編集者。オールアバウトに入社後、SNSトレンドにフォーカスした記事執筆やSEOライティングの経験を経て、のちにAll About ニュースチームのメンバーに加入。現在は旅行・カルチャー・エンタメなどを中心に企画編集を担当。東京都出身。居酒屋巡りとスポーツ観戦が生きがい。
(文:坂上 恵)
※本調査は全国250人を対象に実施したもので、結果は回答者の意見を集計したものであり、全体の意見を断定的に示すものではありません
【5位までの全ランキング結果を見る】
2位：函館市／59票2位は「函館市」でした。北海道の南部に位置する港町・函館市は、異国情緒あふれる街並みと豊かな自然、美しい夜景で知られています。特に五稜郭や元町の歴史的建造物群、朝市の新鮮な海の幸が魅力的で、四季折々の景観も楽しめるのが特徴です。
1位：札幌市／138票1位は「札幌市」でした。北海道の道庁所在地・札幌市は、都市機能と自然が調和した住みやすい街です。大通公園や円山公園などの緑豊かな公園に加え、グルメ、買い物、医療・教育など都市インフラも充実。冬は雪まつりなどのイベントも豊富で、四季を通じて楽しめるのも魅力です。
回答者のコメントを見ると「千歳空港があって交通も便利そうだから」（20代女性／長野県）、「都市の利便性と、北海道の美味しい食べ物を目当てに移住してみたい」（50代男性／静岡県）、「都市と自然のバランスが良く、就職や教育、医療環境も充実しているから」（30代女性／愛知県）といった声がありました。
※回答者のコメントは原文ママです
この記事の執筆者：
坂上 恵
All About ニュースの編集者。オールアバウトに入社後、SNSトレンドにフォーカスした記事執筆やSEOライティングの経験を経て、のちにAll About ニュースチームのメンバーに加入。現在は旅行・カルチャー・エンタメなどを中心に企画編集を担当。東京都出身。居酒屋巡りとスポーツ観戦が生きがい。
(文:坂上 恵)