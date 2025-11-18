貯蓄2800万円・69歳男性「44歳でランニングに目覚め生き方が好転した」年金も夫婦で600万円
相次ぐ物価上昇で「もはや老後資金は2000万円では済まないのでは」と、不安が増す昨今。ただ、「現役時代にもっと貯蓄すべきだった」と嘆く人がいる一方で、「元気なうちにお金を使うべきだった」と悔やむ人がいるのも事実です。
実際、年金生活でどれくらいお金が必要なのか。いくら貯蓄があれば安心して老後を迎えられるのか。All Aboutが実施したアンケート調査から、三重県在住69歳男性のケースをご紹介します。
同居家族構成：本人、妻（71歳）
住居形態：持ち家（戸建て）
居住地：三重県
リタイア前の職業：正社員
リタイア前の年収：700万円
現在の金融資産：預貯金2800万円、リスク資産0円
これまでの年金加入期間：厚生年金533カ月
老齢厚生年金（厚生年金）：18万2000円（繰り下げ受給）
障害基礎年金や障害厚生年金（障害年金）：なし
遺族基礎年金や遺族厚生年金（遺族年金）：なし
その他（企業年金や個人年金保険など）：企業年金13万円
年金以外の収入：給与収入26万円
配偶者の年金や収入：年金140万円（年額）
支出：40万円
自身の老後資金について貯めすぎと感じているか、それとも足りないと感じているか、との質問には「ちょうどいい」と回答。
その理由として、「50代のころは少し不安でしたが、あと2年で今の仕事も辞めるかと覚悟が定まると落ち着きました。幸い私も家内も健康に恵まれています。先日、自宅の前で花の手入れをしていたら、近所の方から声を掛けられました。私の家の前を通る時に、どんな花が咲いているか楽しみにしているそうです。お金は大切ですが、お金で買えないものもたくさんあります」と語っています。
しかしいざ年金生活を迎えてみると「老後資金については一律にいくらあればよいとは言えず、フローとストックのバランスの問題」だと考えるようになったそう。「安定したフローの範囲で、無理をせずに生きていければ」と投稿者。
とはいえ、老後のためにやってよかったと思うこともあるそうで、老後資金に焦りを感じていた「50代のころ、なんとか年金で600万円を確保できないかと考え、私の年金は2年間の繰り下げをしました。もっと増えると思いましたが、(在職老齢年金制度等で）一部支給停止もあり、それほど増えず、ばかばかしくなり、67歳から受け取ることにしました。それでも前の勤務先の企業年金と家内の年金で600万円に達したので、少しうれしくなりました」とあります。
「過去にはリーマン・ショック等で株で損をしたこともありましたが、私と家内の年金で600万円ですから、今後ぜいたくをしなければやっていけると思っています。お金も大切ですが、私を含めた家族の健康、趣味や生きがいの充実も大切」と語ります。
老後資金に不安を抱えている現役世代には、「私たちの世代は日本の高度成長と共に、面白い仕事ができた時代でしたが、今の現役世代は停滞した時代に直面していて、本当に大変だと思います。仕事をやり抜くには、強い意志と頑健な身体が求められます。私は44歳でランニングに目覚めて、生き方が好転しました。人間、自分の殻を破ることが大事だと思います」とアドバイスされていました。
※本文カッコ内の回答者コメントは原文に準拠しています
※エピソードは投稿者の当時のものです。現在とはサービスや金額などの情報が異なることがございます
※投稿エピソードのため、内容の正確性を保証するものではございません
(文:あるじゃん 編集部)
