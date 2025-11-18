吉岡里帆、美背中＆整った横顔に反響「なんてお綺麗なんだ…」「美しすぎて久しぶりに涙が出ました」
俳優の吉岡里帆さんは11月17日、自身のInstagramを更新。Netflixドラマ『イクサガミ』の配信記念イベントに登壇した際に着用したドレス姿を披露しました。
【写真】吉岡里帆の美しい横顔ショット
この投稿にはファンから「里帆ちゃん美しいキレイ」「ひゃあ！ウツクシガミじゃんか」「美しすぎて久しぶりに涙が出ました」「吉岡さん忙しい中でもたくさんの作品に出演されてほんとすごいなあ」「どんどん演技の幅が広がっていきますね」「なんてお綺麗なんだ…」と称賛の声が集まりました。
(文:勝野 里砂)
美背中のぞくドレスショット吉岡さんは「藤井道人監督"イクサガミ" Netflixで独占配信開始⛩ 私は岡田准一さん演じる主人公の妻、しの役をさせて頂きました。皆様の殺陣やアクションがダイナミックで美しい作品です」とつづり、5枚の写真を掲載しました。1、2枚目ではシックな黒いドレス姿を披露し、美しい背中がのぞいています。また、1枚目では整った横顔も印象的です。
『イクサガミ』とは？吉岡さんが出演する同作品は、直木賞受賞作家・今村翔吾氏の小説を原作とした時代劇です。吉岡さんは俳優の岡田准一さん演じる主人公・嵯峨愁二郎の妻である志乃を演じています。物語は明治時代、292人の志士が莫大（ばくだい）な賞金を賭けて、“蠱毒（こどく）”という生死を懸けた戦いを繰り広げるアクション時代劇。この中で、ファンの注目を集めています。
